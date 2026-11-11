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Silah ticaretine operasyon: Gaziantep merkezli 11 ilde 17 kişi gözaltında

Gaziantep merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 ruhsatsız tabanca, 112 fişek, 8 şarjör ele geçirildi; 17 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Silah ticaretine operasyon: Gaziantep merkezli 11 ilde 17 kişi gözaltında

Operasyon detayları

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Belirlenen çok sayıda adreste gerçekleştirilen aramalarda, suçun engellenmesine yönelik kapsamlı bir müdahale yapıldı.

ele geçirilen silah ve malzemeler:

Adreslerde yapılan aramalarda 21 adet ruhsatsız tabanca, 112 adet fişek, 8 adet şarjör ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, olayın boyutunu ve ticarete konu eşyaların çeşitliliğini ortaya koydu.

gözaltılar ve yasal süreç:

Operasyon sonucunda toplam 17 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma kapsamında gerekli yasal işlemler başlatıldı ve delillerin incelenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gaziantep merkezli 11 ilde silah ticareti operasyonu: 17 gözaltı

Gaziantep merkezli 11 ilde silah ticareti operasyonu: 17 gözaltı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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