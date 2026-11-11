Uyuşturucu operasyonunda 274 adet Lyrica ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Operasyonun yapıldığı yer ve koordinasyon:

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hamidiye Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada piyasaya sürülmeye hazır olduğu değerlendirilen ilaç formundaki maddelere el konuldu.

Ele geçirilen madde ve miktarı:

Operasyonda, 274 adet olduğu kaydedilen Lyrica isimli sentetik ecza bulundu. Ele geçirilen maddeler emniyet kayıtlarına geçirildi ve delil olarak muhafaza altına alındı.

Şüphelinin durumu ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak, hakkında 9 suç kaydı bulunan M.B.Y. (27) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve elde edilen deliller ışığında gerekli adli işlemlerin sürdürüleceğini bildirdi.

DÜZCE’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 274 ADET SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYON KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN VE 9 SUÇ KAYDI BULUNDUĞU BELİRTİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.