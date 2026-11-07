Çivril'de yamaç paraşütü kalkışında düşüş: 1 kişi yaralandı

olayın gelişimi:
Denizli’nin Çivril ilçesinde, Tokça Mahallesi yakınlarında yamaç paraşütü ile kalkış yapan bir kişi kalkış sonrası düşerek yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye müdahale ekipleri yönlendirildi.
müdahale ve sevk:
Bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralı ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayda 1 kişi yaralandı.
Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazanın gerçekleştiği alanda inceleme yapıyor; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DENİZLİ'NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE YAMAÇ PARAŞÜTÜ İLE KALKIŞ YAPTIKTAN SONRA DÜŞEN 1 KİŞİ YARALANDI.
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