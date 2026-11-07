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Çivril'de yamaç paraşütü kalkışında düşüş: 1 kişi yaralandı

Çivril Tokça'da yamaç paraşütüyle kalkış yapan sporcu düştü, 1 kişi yaralandı; 112 ekipleri hastaneye sevk etti ve jandarma inceleme başlattı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 17:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çivril'de yamaç paraşütü kalkışında düşüş: 1 kişi yaralandı

olayın gelişimi:

Denizli’nin Çivril ilçesinde, Tokça Mahallesi yakınlarında yamaç paraşütü ile kalkış yapan bir kişi kalkış sonrası düşerek yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye müdahale ekipleri yönlendirildi.

müdahale ve sevk:

Bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralı ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazanın gerçekleştiği alanda inceleme yapıyor; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ&#039;NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE YAMAÇ PARAŞÜTÜ İLE KALKIŞ YAPTIKTAN SONRA DÜŞEN 1 KİŞİ...

DENİZLİ'NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE YAMAÇ PARAŞÜTÜ İLE KALKIŞ YAPTIKTAN SONRA DÜŞEN 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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