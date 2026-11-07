Kadırga caddesi'nde tahkimat seferberliği: çatlayan istinat duvarı yeni heyelan uyarısı

Kadırga Caddesi'nde son durum:

Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de meydana gelen yapısal çökmenin ardından, bölgedeki istinat duvarında yeni çatlaklar oluştu. 3 katlı binanın çökmesi sonucu 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan hayatını kaybetmiş, kardeşi Kenan Akçaharman (68) enkazdan yaralı çıkarılmıştı.

çatlağın boyutu ve alınan önlemler:

Ekiplerin tespitine göre istinat duvarı bağlantı noktasından ayrılarak öne doğru hareket ediyor; duvarın yıkılıp toprak ve kaya kütlesini caddeye sürükleme riski bulunduğu için bölge güvenlik çemberine alındı. Kadırga Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı, zabıta ekipleri bölgeyi bariyerlerle koruyor ve yayaların çalışma alanına girişine izin verilmiyor.

Zonguldak Belediyesi ekipleri ve iş makineleriyle duvarın alt kısmında yeniden kaya ve toprak dolgu çalışması başlatıldı. Yapılan tahkimat çalışmalarıyla kısa vadede büyük bir toprak kaymasının önlenmesi amaçlanıyor.

daha önce yaşananlar ve tahliyeler:

Aynı bölgede 17 Ekim'de sağanak sonrası kullanılmayan 2 katlı bir yapının duvarı çökmüş, ertesi gün yapının kalan bölümü yıkılmıştı. 21 Ekim'de bitişikteki 3 katlı binanın çökmesi sonrası yaşanan olayda bir kişi hayatını kaybetmiş, çevredeki binalarda yaşayan 30 kişi tahliye edilmişti. Olaydan sonra tedbir amacıyla 6 katlı, 28 daireli Kadırga Apartmanı da boşaltıldı.

İstinat duvarındaki çatlaklara karşı daha önce kamyonlarla kaya ve toprak taşınarak dolgu yapılmış; son dönemde cadde zaman zaman ulaşıma kapatılarak güvenlik ve tahkimat çalışmaları yürütülmüştü.

belediye başkanının incelemesi:

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı. Erdem, AFAD ekiplerinin de değerlendirme yaptığını belirterek, "Koşullar da malum. AFAD Müdürlüğü de geldi, onlar da bakıyorlar. Oturup bir karar verilecek. Tabii bu işler teknik konular. Ne yapacağımıza yarın ona göre karar vereceğiz" dedi. Erdem, ayrıca gerekli uyarıların yapıldığını ve güvenlik gerekçesiyle caddeye girişlere izin verilmediğini vurguladı.

Çalışmaların önceliği, istinat duvarının daha büyük ölçekli bir yıkımla toprak ve kaya kütlesini caddeye sürüklemesinin engellenmesi ve bölgede yaşayanların can güvenliğinin sağlanması olarak açıklandı.

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