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Sakarya'da yolun karşısına geçerken çarpılan yaya hayatını kaybetti

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı İsmail K., hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 17:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sakarya'da yolun karşısına geçerken çarpılan yaya hayatını kaybetti

Kaza ve müdahale:

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolunun Hanlıköy Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail K. isimli yaya, M.A. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazaya karışan araç, 34 NK 1281 plakalı Hyundai olarak kaydedildi.

Olay yerinde ilk müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan İsmail K. çevredeki bir hastaneye sevk edildi; burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma ve inceleme:

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadesine başvurma çalışmalarının sürdüğü, kazanın nedeninin tespitine yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

SAKARYA’NIN ARİFİYE İLÇESİ D-650 KARA YOLUNDA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN İSMAİL K....

SAKARYA’NIN ARİFİYE İLÇESİ D-650 KARA YOLUNDA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN İSMAİL K., OTOMOBİLİN ÇARPMASI NETİCESİNDE SEVK EDİLDİĞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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