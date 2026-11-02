Alaplı’da spor salonlarından yükselen voleybol sesi

Alaplı’da voleybolun yaygınlaşması

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan programlar, voleybola olan talebi belirgin şekilde artırdı. Farklı yaş gruplarına yönelik açılan spor okulları sayesinde 130 lisanslı sporcu ile yaklaşık 200 yeni başlayan genç aynı anda eğitim alıyor; salonlar okul çıkışlarında dolup taşıyor.

Antrenman düzeni ve kazanımlar:

İlçe Müdürlüğü, performans gruplarıyla müsabakalara hazırlık yaparken yeni başlayan gruplarla geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Antrenman programları haftanın her günü sürüyor ve sporun yanı sıra katılımcılara disiplin, takım ruhu, sorumluluk ve paylaşma gibi değerler de kazandırılıyor.

Oturarak voleybol takımı ve hedefler:

Alaplı, oturarak voleybol alanında da başarı gösteriyor; Türkiye şampiyonluğu bulunan takımda yaklaşık 30 sporcu performans çalışmalarını sürdürüyor. İlçe yetkilileri, bu yılki amaçlarının Türkiye şampiyonalarında yeniden derece alarak Alaplı’yı başarıyla temsil etmek olduğunu belirtiyor ve engelli bireyleri sporla buluşturmak için özel eğitim kurumları ve kuruluşlarla ortak projeler planlıyor.

Diğer branşlar ve projeler:

Voleybolun yanı sıra ilçede karate, taekwondo, güreş ve geleneksel okçuluk gibi branşlarda da etkinlikler yapılıyor. EYS projesi kapsamında yeni kursların açılmasıyla branş çeşitliliğinin artması ve her yaşa uygun sportif etkinliklerin yaygınlaşması hedefleniyor.

Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, sporun yalnızca kupalarla ölçülmediğini; asıl başarının salona gelen her çocuğun ve bireyin hayatına dokunmak olduğunu vurgulayarak oluşturdukları spor kültürünü geleceğe taşımakta kararlı olduklarını ifade ediyor.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA VOLEYBOL BRANŞINA İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR. İLÇEDE 130 LİSANSLI SPORCU VE VOLEYBOLA YENİ BAŞLAYAN YAKLAŞIK 200 GENÇ EĞİTİM ALIRKEN, TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU BULUNAN OTURARAK VOLEYBOL TAKIMI DA YENİ BAŞARILARA HAZIRLANIYOR.