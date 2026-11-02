Dolar 49,9655 +0,07%
Euro 56,0365 +0,57%
Bist 10.901,74 +1,32%
Altın Gram 6.288,20 +0,40%
EUR/USD 1,1211 +0,40%
Brent Petrol 108,36 -4,47%
--°

Alaplı’da spor salonlarından yükselen voleybol sesi

Alaplı'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla voleybola ilgi arttı; 130 lisanslı ve yaklaşık 200 yeni sporcu salonlarda antrenman yapıyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Alaplı’da spor salonlarından yükselen voleybol sesi

Alaplı’da voleybolun yaygınlaşması

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan programlar, voleybola olan talebi belirgin şekilde artırdı. Farklı yaş gruplarına yönelik açılan spor okulları sayesinde 130 lisanslı sporcu ile yaklaşık 200 yeni başlayan genç aynı anda eğitim alıyor; salonlar okul çıkışlarında dolup taşıyor.

Antrenman düzeni ve kazanımlar:

İlçe Müdürlüğü, performans gruplarıyla müsabakalara hazırlık yaparken yeni başlayan gruplarla geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Antrenman programları haftanın her günü sürüyor ve sporun yanı sıra katılımcılara disiplin, takım ruhu, sorumluluk ve paylaşma gibi değerler de kazandırılıyor.

Oturarak voleybol takımı ve hedefler:

Alaplı, oturarak voleybol alanında da başarı gösteriyor; Türkiye şampiyonluğu bulunan takımda yaklaşık 30 sporcu performans çalışmalarını sürdürüyor. İlçe yetkilileri, bu yılki amaçlarının Türkiye şampiyonalarında yeniden derece alarak Alaplı’yı başarıyla temsil etmek olduğunu belirtiyor ve engelli bireyleri sporla buluşturmak için özel eğitim kurumları ve kuruluşlarla ortak projeler planlıyor.

Diğer branşlar ve projeler:

Voleybolun yanı sıra ilçede karate, taekwondo, güreş ve geleneksel okçuluk gibi branşlarda da etkinlikler yapılıyor. EYS projesi kapsamında yeni kursların açılmasıyla branş çeşitliliğinin artması ve her yaşa uygun sportif etkinliklerin yaygınlaşması hedefleniyor.

Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, sporun yalnızca kupalarla ölçülmediğini; asıl başarının salona gelen her çocuğun ve bireyin hayatına dokunmak olduğunu vurgulayarak oluşturdukları spor kültürünü geleceğe taşımakta kararlı olduklarını ifade ediyor.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE...

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA VOLEYBOL BRANŞINA İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR. İLÇEDE 130 LİSANSLI SPORCU VE VOLEYBOLA YENİ BAŞLAYAN YAKLAŞIK 200 GENÇ EĞİTİM ALIRKEN, TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU BULUNAN OTURARAK VOLEYBOL TAKIMI DA YENİ BAŞARILARA HAZIRLANIYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Jakobs: Stuttgart maçında tek hedef galibiyet
images

Okan Buruk: takım oyunumuz belirleyici olacak
images

Pota altına genç güç: Ezra Ausar Y. Denizli Basket'te
images

Fenerbahçe, Liverpool sınavı öncesi taktik prova yapıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üç ilçede eş zamanlı baskın: uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Jakobs: Stuttgart maçında tek hedef galibiyet

Muğla’da alarm: belediye ekipleri sağanak riskine karşı sahada

Yarım asırlık sofralar: Karakoçan’da ihtiyaç sahiplerinin masası

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde