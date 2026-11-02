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Anısına çıktıkları mindide Yunusemreli judoculardan 7 madalya

Yunusemre Belediyesporlu judocular, Ali Atmaca anısına düzenlenen İllerarası Judo Turnuvası'nda 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Anısına çıktıkları mindide Yunusemreli judoculardan 7 madalya

turnuva sonucu:

Yunusemre Belediyesporlu judocular, Manisa Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen İllerarası Judo Turnuvası'nda önemli bir başarıya imza attı. Toplam 7 madalya elde eden takım; farklı kilo kategorilerinde kürsüye çıktı.

dereceler ve sporcular:

Turnuvada elde edilen dereceler şu şekilde gerçekleşti:

Altın: Rabia Tekin (40 kg), Melis Kurt (48 kg).

Gümüş: Beyza Tüfek (40 kg), Elif Şanıer (44 kg), Feridun Ali Alçiçek (66 kg).

Bronz: Oğuzhan Uygun (50 kg), Metin Efe Pektaş (81 kg).

kulüp başkanının değerlendirmesi:

Dereceye giren sporculara madalyalarını Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik takdim etti. Kanik, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, turnuvanın hem sportif hem de anısal önemine vurgu yaptı.

Kanik'in açıklaması: Ali Atmaca hocamızın anısına düzenlenen bu turnuvada sporcularımızın gösterdiği mücadele ve kazandıkları başarılar bizleri mutlu etti. Hocamızın judoya kattığı değerler ve yetiştirdiği sporcular, bugün de yaşamaya devam ediyor. Derece elde eden tüm sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Ali Atmaca hocamızı rahmet, saygı ve sevgiyle anıyorum.

YUNUSEMRE BELEDİYESPORLU JUDOCULAR, MERHUM ANTRENÖR ALİ ATMACA ANISINA DÜZENLENEN İLLERARASI JUDO...

YUNUSEMRE BELEDİYESPORLU JUDOCULAR, MERHUM ANTRENÖR ALİ ATMACA ANISINA DÜZENLENEN İLLERARASI JUDO TURNUVASI'NDA 7 MADALYA KAZANARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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