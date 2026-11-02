Dolar 49,9354 +0,01%
Euro 56,0889 +0,66%
Bist 10.997,73 +2,21%
Altın Gram 6.349,91 +1,44%
EUR/USD 1,1223 +0,52%
Brent Petrol 106,21 -6,37%
--°

Galatasaray, Stuttgart sınavı öncesi Kemerburgaz'da taktik prova yaptı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla hazırlandı; ilk bölüm medya açıldı, taktik çalışıldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 15:16

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 15:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray, Stuttgart sınavı öncesi Kemerburgaz'da taktik prova yaptı

Galatasaray son idmanı tamamladı:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında yarın evinde oynayacağı Stuttgart müsabakası öncesi hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde tamamladı.

Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı; bu bölümde dinamik ısınma ve top kapma çalışmaları öne çıktı.

Kapalı bölümde taktik detayları:

Antrenmanın basına kapalı kısmında ise teknik ekip ve oyuncular maçın taktiği üzerinde yoğunlaştı. Pozisyon tekrarları ve oyun içi görev dağılımlarının uygulamasıyla Stuttgart karşılaşmasının planlı bir şekilde prova edildi.

Başkan ve yöneticiler tesisteydi:

Çalışmayı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş de takip etti. Başkan Özbek, antrenman sırasında Okan Buruk ile bir süre sohbet ederek hazırlıklar hakkında bilgi aldı ve beklentilerini paylaştı.

Takımın son idmanla birlikte yarınki randevuya hazır olduğu bildirildi.

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ&#039;NİN 4. HAFTASINDA YARIN EVİNDE ALMAN EKİBİ STUTTGART İLE...

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 4. HAFTASINDA YARIN EVİNDE ALMAN EKİBİ STUTTGART İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Minik yüzücülerden cumhuriyet kutlamasında umut veren performans
images

Sivasspor antrenman temposunu yükseltti, hedef Vanspor FK
images

Nazilli teknik direktörü iptal edilen gole tepkili, hedef Aydınspor derbisi
images

Okul salonlarından sahalara: Manisa'da 60 bin öğrencili yeni spor sezonu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırsalın öncelikleri masaya yatırılıyor: Karabük İl Genel Meclisi 2027 bütçe görüşmelerine başladı

Tribünde dayanışma: 100 öğrenci Bursaspor karşılaşmasını izledi

Yüksekova il statüsü için hazırlanan yol haritasında öne çıktı

Küçükçekmece'de metrobüs motorunda çıkan yangın seferleri aksattı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı