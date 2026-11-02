Galatasaray, Stuttgart sınavı öncesi Kemerburgaz'da taktik prova yaptı

Galatasaray son idmanı tamamladı:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında yarın evinde oynayacağı Stuttgart müsabakası öncesi hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde tamamladı.

Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı; bu bölümde dinamik ısınma ve top kapma çalışmaları öne çıktı.

Kapalı bölümde taktik detayları:

Antrenmanın basına kapalı kısmında ise teknik ekip ve oyuncular maçın taktiği üzerinde yoğunlaştı. Pozisyon tekrarları ve oyun içi görev dağılımlarının uygulamasıyla Stuttgart karşılaşmasının planlı bir şekilde prova edildi.

Başkan ve yöneticiler tesisteydi:

Çalışmayı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş de takip etti. Başkan Özbek, antrenman sırasında Okan Buruk ile bir süre sohbet ederek hazırlıklar hakkında bilgi aldı ve beklentilerini paylaştı.

Takımın son idmanla birlikte yarınki randevuya hazır olduğu bildirildi.

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 4. HAFTASINDA YARIN EVİNDE ALMAN EKİBİ STUTTGART İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.