Yenişehir deplasmanda güldü: Mudanya'yı 2-0 geçti

Yenişehir deplasmanda kritik galibiyete uzandı

Yenişehir Belediyespor Futbol Takımı, PGL’de oynadığı üçüncü haftada deplasmanda karşılaştığı Mudanya Şükrüçavuş Spor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir üç puan aldı. Karşılaşma, sarı-lacivertlilerin disiplinli oyunuyla öne çıktığı anlara sahne oldu.

maçın dönüm noktaları:

Maçın ilk yarısının uzatma dakikalarında 45+1. dakikada Mehmet Kalkan ile öne geçen Yenişehir, soyunma odasına 1-0 üstün girdi. İkinci yarıda baskısını artıran takım, 59. dakikada Fatih Özçelik'in golüyle farkı ikiye çıkardı ve skoru belirledi.

puan tablosu ve takım değerlendirmesi:

Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Yenişehir temsilcisi, üçüncü hafta sonunda puanını 7'ye yükselterek ligde 3. sıraya yerleşti. Maç boyunca gösterilen organizasyon ve savunma disiplini galibiyette belirleyici oldu.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede, "Takımımız, deplasmanda aldığı 2-0’lık galibiyetle gücünü ve kazanma kararlılığını bir kez daha gösterdi. Sahada son düdüğe kadar mücadele eden futbolcularımızı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

YENİŞEHİR BELEDİYESPOR FUTBOL TAKIMI, PGL’DE OYNADIĞI ÜÇÜNCÜ MAÇTA MUDANYA ŞÜKRÜÇAVUŞ SPOR’U DEPLASMANDA 2-0 MAĞLUP EDEREK PUANINI 7’YE YÜKSELTTİ. YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÖZEL, KARŞILAŞMANIN ARDINDAN YAPTIĞI DEĞERLENDİRMEDE, "TAKIMIMIZ, DEPLASMANDA ALDIĞI 2-0’LIK GALİBİYETLE GÜCÜNÜ VE KAZANMA KARARLILIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ. SAHADA SON DÜDÜĞE KADAR MÜCADELE EDEN FUTBOLCULARIMIZI YÜREKTEN KUTLUYORUM" İFADELERİNİ KULLANDI.