Alaplılı güreşçilerden kaymakama tebrik ziyareti

Başarı sonrası ziyaret

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinden gelen başarılı yağlı güreşçiler, ilçe kaymakamı ile bir araya gelerek elde ettikleri dereceleri paylaştı. CW Enerji Yağlı Güreş Ligi 8. etabının Antalya ayağındaki 674. Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri ile ilgili gelişmelerin ardından, sporcular Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal’ı makamında ziyaret etti.

Güreşçilerin performansı:

Ziyarette Alaplılı yağlı güreşçi Beytullah Uludağ ile başpehlivan Yunus Emre Yaman yer aldı. Temmuz ayında düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde küçük orta boyda üçüncülük elde eden ve sonrasında büyük orta boya yükselen Beytullah Uludağ, Elmalı müsabakalarında da dikkat çeken bir performans sergiledi. Uludağ, yaklaşık iki aylık süreçte gösterdiği azim ve performansla bir kez daha boy atlayarak başpehlivanlığa yükselme yolunda önemli bir adım attı.

Kaymakamın tebriki ve kapanış:

Kaymakam Selçuk Köksal, başarı gösteren sporcuları tebrik ederek bundan sonraki müsabakalarda başarılar diledi. Ziyaret, günün anısına çekilen fotoğrafla son buldu ve sporcularla idare arasındaki iletişimin güçlendiği not edildi.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE, CW ENERJİ YAĞLI GÜREŞ LİGİ’NİN 8. ETABI KAPSAMINDA ANTALYA’DA DÜZENLENEN 674. ELMALI YEŞİLYAYLA YAĞLI GÜREŞLERİ’NDE BAŞARI ELDE EDEN ALAPLILI GÜREŞÇİLER, KAYMAKAM SELÇUK KÖKSAL’I ZİYARET ETTİ.