Okul öncesi miniklerin sahile akını

Antalya'da yazdan kalma hafta sonu

Antalya'da eylül ayının ilk günlerinde yazdan kalma sıcaklar kendini hissettirdi. Kentte hava sıcaklığı 34 dereceye kadar yükselirken, deniz suyu sıcaklığı 29 derece olarak ölçüldü. Bu ılık hava, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra kent sakinlerini de sahile çekti.

Deniz ve güneşle dolu sahiller:

Sahil boyunca özellikle okul öncesi yaş grubundaki çocukların kumsalda ve denizde oynadığı görüldü. Aileler gün boyunca güneşin ve denizin tadını çıkarırken bazı ziyaretçiler serinlemek için denize girdi, bazıları ise güneşlendi. Hafif rüzgâra rağmen sahillerde gözle görülür bir yoğunluk oluştu.

Turizm merkezinde hafta sonu hareketliliği:

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'da hafta sonu hareketliliği dikkat çekti. Kıyı kesimlerdeki doluluk, küçük işletmeler ve plaj hizmetlerine de yansıdı. Çocuklu ailelerin sahillere akın etmesi, bölgedeki yaşamın eylül başında da canlı kaldığının işareti oldu.

ANTALYA'DA SONBAHARIN İLK HAFTASINDA YAZDAN KALMA GÜNLER YAŞANDI. YERLİ VE YABANCI TURİSTLER İLE ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE SAHİLE GELEN KENT SAKİNLERİ, HAFTA SONUNDA DÜNYACA ÜNLÜ SAHİLDE DENİZİN KEYFİNİ YAŞADI.