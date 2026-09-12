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GKV'de yeni eğitim yılında birlik, sorumluluk ve umut vurgusu

Prof. Dr. Esra İbanoğlu, Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) için 2026-2027 eğitim yılında öğrencilere, öğretmenlere ve velilere sağlık ve başarı diledi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

GKV'de yeni eğitim yılında birlik, sorumluluk ve umut vurgusu

Gaziantep Kolej Vakfı'nda 2026-2027 dönemi başladı

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Esra İbanoğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması vesilesiyle yayımladığı mesajda yeni döneme duydukları heyecanı ve gururu paylaştı. İbanoğlu, GKV ailesinin öğrencilerin bütüncül gelişimine odaklanmaya devam edeceğini vurguladı.

geleceği şekillendirme hedefi:

Mesajında eğitimin sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda araştıran, sorgulayan, özgüvenli ve ahlaklı bireyler yetiştirmek olduğunu belirten İbanoğlu, çocukların ve gençlerin toplum için değer üreten kişiler olarak hazırlanmasının kurumun önceliği olduğunu ifade etti. GKV olarak 2026-2027 yılında da öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimlerinin destekleneceği taahhüt edildi.

iş birliği, emek ve teşekkür:

İbanoğlu, başarıların arkasında öğretmenlerin emeği, velilerin desteği ve öğrencilerin azminin bulunduğunu söyledi. Eğitim yolculuğunda gösterilen fedakârlık ve sabrı özel olarak dile getiren İbanoğlu, öğretmenlere yönelik teşekkürlerini ileterek onların rehberliğinin öğrencileri geleceğe daha güçlü hazırlayacağına inandığını belirtti. Velilere de çocukların eğitimine sundukları destek ve güven için teşekkür etti.

Başkan İbanoğlu ayrıca öğrencilere yönelik beklentilerini açıkça paylaştı: yalnızca akademik başarının değil, merak eden, üreten, paylaşan ve çevresine duyarlı bireyler olmanın önemine dikkat çekti ve her öğrencinin yeteneklerine inanıldığını, hayallerinin peşinden kararlılıkla gitmelerinin beklendiğini ifade etti.

Mesajını kapanışta güçlü bir temenniyle bitiren İbanoğlu, "2026-2027 eğitim öğretim yılının tüm GKV ailesine sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini dileyerek başta sevgili öğrenciler olmak üzere tüm öğretmenlere ve velilere sevgi ve saygılarımı sunarım" sözleriyle yeni döneme dair iyi dileklerini paylaştı.

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI (GKV) MÜTEVELLİ VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI PROF. DR. ESRA İBANOĞLU, 2026-2027...

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI (GKV) MÜTEVELLİ VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI PROF. DR. ESRA İBANOĞLU, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA BİR KUTLAMA MESAJI YAYIMLAYARAK YENİ DÖNEME DUYDUKLARI HEYECAN VE GURURU PAYLAŞTI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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