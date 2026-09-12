Tezgâhını bıraktığı sırada kutusundaki para ve annesinin hediyesi alınan 9 yaşındaki çocuk geri istiyor

Kayseri'de çekirdek tezgâhındaki para ve hediye alındı

Kayseri'de yaz tatilinde babasının iş yeri önünde çekirdek tezgâhı kuran 9 yaşındaki Yunus Emre Özdemir, satış sonrası bıraktığı kutudaki para ve annesine aldığı hediyenin çalındığını bildirdi. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın gelişimi:

Küçük Yunus Emre, satışını bitirdikten sonra kullandığı tuvalet nedeniyle çekirdek kutusunu iş yeri önüne bıraktı. Bu sırada yoldan geçen üç kişi kutudaki paraları ve çocuğun annesine aldığı hediyeyi alıp uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kişilerin kutuyu alıp gittiği anlar kayda geçti.

Çocuğun çağrısı:

Yunus Emre Özdemir, eşyalarının geri getirilmesi için çağrıda bulundu ve Abiler, ablalar eşyalarımı ve annemin hediyesini geri getirin, getirirseniz çok mutlu olurum ifadesini kullandı. Aile ve çevresi de eşyaların iadesini talep ediyor.

Görüntülerin olması olayın aydınlatılmasında etkili olabilir; küçük çocuğun eşyalarının geri verilmesi bekleniyor.

YUNUS EMRE ÖZDEMİR (9)