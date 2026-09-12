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İlimtepe-Erikli yolunda üstyapı yenilemesiyle Körfez Asri Mezarlığı bağlantısı yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İlimtepe-Erikli yolunda üstyapı yenilemesi başlattı; Körfez Asri Mezarlığına ulaşım yeni asfalt ve yenilenen yol çizgileriyle daha güvenli olacak.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Aslı Han

İlimtepe-Erikli yolunda üstyapı yenilemesiyle Körfez Asri Mezarlığı bağlantısı yenileniyor

İlimtepe-Erikli yolunda üstyapı yenileme çalışmaları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan üstyapı yenileme çalışmaları, Körfez ilçesindeki İlimtepe-Erikli güzergâhını kapsıyor. Söz konusu yol, Körfez Asri Mezarlığı'na ulaşım sağlayan önemli bir bağlantı olması nedeniyle öncelikli hale getirildi. Çalışmanın temel amacı, yol yüzeyindeki bozulmaları gidermek ve sürüş güvenliği ile konforu artırmaktır.

Çalışma süreci:

Yol ve Bakım Dairesi ekipleri ilk olarak mevcut asfalt tabakasını trimer kazısı yöntemiyle söküyor. Eski asfalt kaldırıldıktan sonra ihtiyaç duyulan bölümlerde yol düzenlemeleri yapılarak zemin şartları iyileştirilecek ve yeni asfalt tabakası serilecektir. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yol çizgileri yenilenerek sürücü yönlendirmeleri güçlendirilecek.

Hedeflenen sonuçlar:

Yenileme çalışmasıyla birlikte yol yüzeyindeki yapısal problemler giderilecek, sürüş konforu artırılacak ve ulaşım güvenliği güçlendirilecektir. Özellikle mezarlığa erişimin yoğun olduğu saatlerde daha düzenli ve güvenli bir trafik akışı hedefleniyor.

Çalışmalar, ilgili birimlerin planladığı aşamalar doğrultusunda yürütülüyor ve tamamlandığında İlimtepe-Erikli güzergâhı kullanıcıları için daha konforlu bir ulaşım imkânı sunması bekleniyor.

KÖRFEZ’DE İLİMTEPE-ERİKLİ YOLUNDA BAŞLATILAN ÜSTYAPI YENİLEME ÇALIŞMASIYLA KÖRFEZ ASRİ...

KÖRFEZ’DE İLİMTEPE-ERİKLİ YOLUNDA BAŞLATILAN ÜSTYAPI YENİLEME ÇALIŞMASIYLA KÖRFEZ ASRİ MEZARLIĞI’NA ULAŞIM SAĞLAYAN GÜZERGAH YENİLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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