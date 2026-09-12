Kırsal mahallelerin yollarında örnek dönüşüm: Kaklıktaşı ve Tekeliören yenilendi

Tarsus'ta yol çalışmaları hız kesmeden sürüyor:

Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerin ulaşım koşullarını iyileştirmek amacıyla başlattığı yol seferberliğini sürdürüyor. Belediye ekipleri, bu kapsamda Kaklıktaşı ve Tekeliören mahallelerinde toplam 6 bin 200 metrekare alanda parke taşı yenileme çalışması gerçekleştirdi. Amaç, mahalle içi güzergahların hem yaya hem araç kullanımına uygun, güvenli ve konforlu hale getirilmesi.

Kaklıktaşı'nda mezarlık erişimi önceliklendirildi:

Kaklıktaşı Mahallesi'nde köy içinde mezarlığa ulaşımı sağlayan, daha önce patika niteliğindeki güzergah üzerinde çalışma yapıldı. Yaklaşık 1.500 metrekarelik bölüm parke taşıyla kaplanarak yol kullanıma açıldı. Bu düzenleme ile mezarlığa erişim kolaylaştı, aynı zamanda yaya ve araç trafiğinin daha güvenli akması hedeflendi.

Tekeliören'de mahalle yolları yenilendi:

Tekeliören Mahallesi'nde yürütülen çalışmada ise 4 bin 700 metrekarelik alanda parke taşı döşendi. Çalışmalar sayesinde mahalle içindeki bazı yolların zeminleri yenilenerek günlük ulaşımda kullanılan güzergahlar daha elverişli hale getirildi. Yapılan düzenlemeler, vatandaşların günlük yaşamına doğrudan katkı sunmayı amaçlıyor.

belediyenin hizmet anlayışı ve öncelikleri:

Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerden gelen talepleri ve mevcut yol koşullarını değerlendirerek benzer yol ve zemin iyileştirme çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yürütülen hizmetlerin etkisine ilişkin şunları söyledi: "Bizim için hizmetin ölçüsü, insanlarımızın hayatında oluşturduğu kolaylıktır. Merkezde olduğu gibi kırsal mahallelerimizde de talepleri yerinde değerlendiriyor, öncelikleri belirleyerek imkanlarımızı doğru noktalara yönlendiriyoruz. Bir yolun yenilenmesi, bir geçişin daha güvenli hale gelmesi, hemşehrilerimizin günlük hayatında önemli bir karşılık buluyor. Tarsus’un her mahallesine eşit sorumlulukla bakıyor, şehrimizin dört bir yanında yaşam kalitesini yükseltecek adımlar atıyoruz".

TARSUS BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE ULAŞIM KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ YOL ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. KAKLIKTAŞI VE TEKELİÖREN MAHALLELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA TOPLAM 6 BİN 200 METREKARELİK ALAN PARKE TAŞIYLA YENİLENDİ.