Alanya'da sup ile denize uzanan temizlik hamlesi: mikroplastiklere dikkat

Etkinlik ve katılımcılar:

Alanya Belediyesi öncülüğünde Alanya Kent Konseyi, Akdeniz Çevre Platformu ve Alanya’da faaliyet gösteren sup işletmelerinin katkıları ile halkın ve Mavi Bayraklı turizm tesislerinin katılımıyla, Kızılkule önü Soğuk Kapı Plajı’nda kıyı ve deniz temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, her yıl Eylül ayının üçüncü haftasının Cumartesi günü kutlanan Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre bilincinin artırılması ve vatandaşların doğanın korunmasına aktif katılımının sağlanması amacıyla düzenlendi.

sup ile denizde uygulamalı çalışma:

Kızılkule önü Soğuk Kapı Plajı’ndan sup üzerinde start alan katılımcılar, Akdeniz Çevre Platformu iş birliğiyle balık kepçelerine geçirilen özel kumaş parçaları kullanarak deniz suyunda bulunan mikroplastiklerin gözlemlenmesi ve mümkün olduğu ölçüde sudan uzaklaştırılmasına yönelik uygulamalı bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma, katılımcıların mikroplastik kirliliğini doğrudan görmesini sağlayarak bu kirliliğin deniz ekosistemleri üzerindeki etkilerine dair farkındalık yaratmayı hedefledi.

yetkililerin açıklamaları:

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Haydar Uyar:

"Her yıl gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizi bu yıl Akdeniz Çevre Platformu, Alanya Kent Konseyi, Mavi Bayraklı Otellerimiz ve 6 sup işletmesinin katılımıyla gerçekleştirdik. Buradaki amacımız Akdeniz ekosisteminin kirlenmemesi ve temizliği hususunda vatandaşlarımızda bir duyarlılık oluşturmak ve dikkati çekmekti. Bugün bunu başardığımızı düşünüyorum. Bilindiği gibi deniz kirliliği genellikle karasal etkenlere bağlıdır. Bu yıl özellikle karşımıza çıkan mikroplastik kirlilik Akdenizimizin ve Alanya’mızın geleceğini tehdit eden boyutlara ulaşmıştı. Sağolsun Antalya Valimiz Sayın Hulusi Şahin’in önderliğinde biz bu kirliliğin ana nedenlerinin ve kaynağının bilgisini aldığımız andan itibaren Alanya Belediyesi olarak bilimsel bir araştırmaya geçtik. Deniz içerisinden çeşitli bölgelerden aldığımız numuneleri test ettirdik ve genel olarak ithal plastik kaynaklı bir mikroplastik yayılımı olduğunu gördük. Bu konuda yaptığımız çalışmalar ve etkinlikler neticesinde Bakanlık tarafından bu işletmelere ciddi yaptırımlar uygulandı. Önlemler alındı diye düşünüyoruz. Çünkü mavi akdenizimizi mikroplastik istilasından başka türlü kurtarmamızın şansı yok. Görev hepimize düşüyor. Bu etkinliğe gösterilen ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu konuda duyarlı olduğumuzu gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan:

"Plastik, mikroplastik ve deniz üstü kirliliğe karşı Alanya Belediyemiz, Alanya Kent Konseyi ve sup işletmecilerimizle beraber bir farkındalık etkinliği yaptık. Katılım ve içerik açısından güzel bir etkinlik oldu. Biz diyoruz ki çevremize sahip çıkalım. Denizimizi temiz tutalım. Gelecek nesillere temiz bir dünya ve deniz bırakmak istiyorsak plastik ve mikroplastiğin yasaklanmasını talep ediyoruz. Bu etkinlikte bize öncülük eden Alanya Belediyemize ve tüm paydaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum"

Akdeniz Çevre Platformu Başkanı Sera Öner:

"Bizler tamamen gönüllü insiyatifi olan Akdeniz Çevre Platformu olarak Alanya Belediyemiz, Alanya Kent Konseyimiz, sup yapan işletmelerimiz, otellerimiz ve gönüllülerimizle beraber Dünya Temizlik Günü’nde bir temizlik çalışmasına başladık. Bu sadece bir başlangıç. Elbetteki plastik atıkların kaynağından kesilmesi, nehir bariyerleriyle denize erişimi önlenmesi ve plastik, dönüştürülemez atıkların ithalatının yasaklanması gerektiğini düşünüyoruz. Buradaki etkinlikte proje mavi kapsamında gönüllülerimize Balık Kepçesi içerisine çok basit bir şekilde uygulayabilecekleri tarlatan keseler dağıttık. Sporla çevreyi birleştirdik. Vatandaşlar olarak vazgeçmememiz gerekiyor. Kıyılarımıza vurmadan bu plastikleri önümüzdeki 3 yıl boyunca düzenli olarak temizlemeye devam etmemiz lazım. Alanya’nın bu konuda inanılmaz güzel, Türkiye’ye örnek çalışmaları var. Örneğin kaynağında atıkları evlerde ayrıştırmayı başarmış öncü bir belediyemiz. Türkiye’deki tüm belediyelere örnek olmasını temenni ederiz."

Etkinlik yetkilileri, kıyı ve deniz temizliği çalışmasının hedefinin Alanya’nın kıyı ve denizlerinin korunmasına yönelik farkındalığın artırılması, plastik ve mikroplastik kirliliğine dikkat çekilmesi ve vatandaşların çevre koruma çalışmalarına aktif katılımının teşvik edilmesi olduğunu açıkladı.

DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ’NDE ALANYA BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE ALANYA KENT KONSEYİ, AKDENİZ ÇEVRE PLATFORMU VE ALANYA’DA FAALİYET GÖSTEREN SUP BOARD İŞLETMELERİNİN KATKILARI İLE HALKIN VE MAVİ BAYRAKLI TURİZM TESİSLERİNİN KATILIMIYLA, KIZILKULE ÖNÜ SOĞUK KAPI PLAJI’NDA KIYI VE DENİZ TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.