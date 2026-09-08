Köyden piste, berivanlıktan madalyaya: Elif Çelik'in hedefi Senegal

kırsal antrenmanlar ve günlük yaşam:

Elif Çelik, Muş’un Kırköy beldesinde yaşayan, lise 12. sınıf öğrencisi ve çiftçi bir ailenin çocuklarından biri olarak günlük hayatını sporu ile birlikte sürdürüyor. 16 yaşında olduğunu belirten Çelik, köy yollarında, dağlarda ve yaylalarda başladığı koşularını zamanla sistemli antrenmanlara dönüştürdü. Hafta içi Muş’ta antrenman yaparken hafta sonlarını köyde geçiriyor ve çalışmalarına burada ara vermiyor.

Günlük yaşamın bir parçası olarak ailesine destek veren Çelik, koyun sağmaktan hayvan bakımına, ev ve tarladaki işlere kadar farklı sorumlulukları üstleniyor. Antrenmanlarını köy koşullarına uyarlayan sporcu, kendi imkânlarıyla hazırladığı engellerle çalışma yapıyor ve ulaşımını da çoğunlukla kendi olanaklarıyla sağlıyor.

başarıları ve uluslararası hedef:

Spor hayatına dört yıl önce başlayan Elif Çelik, bu süreçte ülkede ve uluslararası müsabakalarda önemli dereceler elde etti. Resmi olarak geçen açıklamalarda 4 yılda 55’in üzerinde madalya ve kupa kazandığı belirtilirken, Elif kendisi ise 'bugüne kadar 60’a yakın madalyam ve kupam var' diyerek başarılarının sayısını özetliyor.

Şimdi kariyerinin en önemli mücadelelerinden birine hazırlanıyor: 31 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında Senegal'de düzenlenecek Gençlik Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecek. Elif, uluslararası sahada ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek için antrenmanlarına yoğun şekilde devam ediyor.

eleştirilere karşı kararlılık ve destek çağrısı:

Köyde spor yapmasına ilişkin olumsuz söylemlere rağmen Elif pes etmediğini vurguluyor: 'Köyde çok engel oldular. "Yapamazsın, kız çocuğusun" dediler. Ben de onlara inat başardım.' Bu kararlılık, saha içindeki başarılarına da yansıdı.

Elif’in başarısı aile fertleri tarafından da gururla karşılanıyor. Amcası Sabri Çelik, yeğeninin hem başarılı bir öğrenci hem de dereceler elde etmiş bir sporcu olduğunu belirterek, büyük kulüplere ve iş insanlarına destek çağrısı yaptı: 'Böyle başarılı bir sporcuya sahip çıksınlar, ona destek olsunlar.'

Elif Çelik’in hikâyesi, kırsal koşullarda başlayan bir antrenman düzeninin, azim ve düzenli çalışma ile uluslararası bir hedefe dönüşebileceğini gösteriyor. Köyde başlayan antrenmanlar, kendi imkânları ve ailenin desteğiyle bugün Gençlik Olimpiyatları’na uzanıyor; Elif, madalya grafiğini daha da yukarı taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

ANTRENMANLARININ YANI SIRA AİLESİNE DE DESTEK OLAN ÇELİK KOYUNLARI SAĞIYOR, HAYVANLARIN BAKIMINI YAPIYOR VE EV İLE KÖY İŞLERİNDE AİLESİNE YARDIMCI OLUYOR.