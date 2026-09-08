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Bitlis'te yeni Kızılay aşevi dayanışmayı merkeze alıyor

Türk Kızılay'ın '81 İlde 81 Aşevi' projesiyle Bitlis'te açılan merkez, Eren ailesinin desteğiyle günlük 1100 kişiye sıcak yemek ve gönüllülük hizmeti sunacak.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 17:13

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 17:20

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bitlis'te yeni Kızılay aşevi dayanışmayı merkeze alıyor

Bitlis'te yeni aşevi hizmete girdi

Türk Kızılay'ın '81 İlde 81 Aşevi' projesi kapsamında Bitlis'in merkezindeki Atatürk Mahallesi Selami Yurdan Caddesi'nde, Eren ailesinin katkısıyla yapımı tamamlanan aşevi törenle açıldı. Tesiste her gün 1100 ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştırılması hedefleniyor.

Tesisin amaçları ve açıklamalar:

Bitlis Vali Vekili Tarık Safa Kahveci, açılışta yaptığı konuşmada Türk milletinin tarih boyunca gösterdiği kahramanlık ve fedakârlık örnekleri ile günümüzdeki 'diğergamlık' anlayışını birleştirdiğini vurguladı. Kahveci, açılan Kızılay binası ve aşevinin diğergamlığın somut örneklerinden biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin sadece sınırları içinde değil dünyanın birçok bölgesinde mazlum ve mağdurların yanında olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuna atıfta bulunan Kahveci, insani yardım faaliyetlerini bu vizyonun önemli parçalarından biri olarak nitelendirdi ve Bitlis'te kimsenin aç kalmaması için bu yatırımın önemine değindi.

Proje, gönüllülük ve gelecek planları:

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, '81 İlde 81 Aşevi' projesinin geçen yıl başlatıldığını ve hızla yayıldığını söyledi. Yılmaz, projenin Türkiye'nin 81 ilinde aşevi açmayı hedeflediğini, geçtiğimiz ay Kars'ta açılış yapıldığını ve Bitlis'in ardından Sivas, Üsküdar ve Kayseri gibi illerde yeni tesislerin hizmete gireceğini belirtti. Kızılay'ın hedefi, önümüzdeki altı ay içinde 20 ilde daha aşevi açmak.

Yılmaz, aşevlerinin yalnızca yemek dağıtımı değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve gönüllülüğü büyütme amaçlı olduğunu vurguladı. Kızılay'ın 484 bin kayıtlı gönüllüsü bulunduğunu, bu gönüllülerin aşevlerinde görev alarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmada rol oynadığını aktardı. Türkiye genelinde aşevlerinden her gün yaklaşık 50 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıldığı, halihazırda 46 aşevi olduğu ve bazı aşevlerinin yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip olduğu bilgisi paylaşıldı. Yılmaz, özellikle yalnız yaşayan yaşlılara ulaşmak için aşevlerinin yaygınlaştırıldığını, 'Ayşe teyzenin, Mehmet amcanın kapısını çalmak' isteğini dile getirdi.

Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz ise yeni aşevinin bölge için önemli bir sosyal dayanışma merkezi olacağını belirtti. Cengiz, Kızılay'ın afet ve acil durumlarda yanı sıra ayni ve nakdi destek, kan bağışı ve sosyal destek programlarıyla vatandaşların farklı ihtiyaçlarına cevap verdiğini, yeni tesisin bu hizmetleri güçlendireceğini kaydetti.

Program kapsamında kurdele kesiminin ardından davetliler tesis ve büfeyi gezerek sunulacak hizmetler hakkında bilgi aldı. Açılışta Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz hazırlanan yemekleri sefer taslarına doldurarak gönüllülere teslim etti ve dağıtım sürecine destek verdi.

TÜRK KIZILAY TARAFINDAN &quot;81 İLDE 81 AŞEVİ&quot; PROJESİ KAPSAMINDA BİTLİS’TE YAPIMI TAMAMLANAN AŞEVİ...

TÜRK KIZILAY TARAFINDAN "81 İLDE 81 AŞEVİ" PROJESİ KAPSAMINDA BİTLİS’TE YAPIMI TAMAMLANAN AŞEVİ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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