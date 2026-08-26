Alaşehir’de 21 adrese eş zamanlı baskın: çok sayıda hap ve kilogramlarca uyuşturucu ele geçirildi

operasyonun kapsamı:

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu kullandığı ve sattığı tespit edilen şüphelilerin bulunduğu 21 ayrı adres belirlendi. Belirlenen adreslere 25 Ağustos tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ele geçirilen maddeler:

Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda; 656,5 gram kubar esrar, 418 adet sentetik ecza, 224 adet ecstasy hapı, 27,12 gram metamfetamin ve 12 kök dikili Hint keneviri ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden R.T. (39), Y.S. (31), S.Y. (41) ve S.U. (41) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, O.K. (30) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA YÜZLERCE UYUŞTURUCU HAP İLE KİLOGRAMLARCA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİDEN 4’Ü TUTUKLANDI.