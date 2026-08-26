Dolar 48,1138 +0,07%
Euro 56,1672 -0,02%
Bist 14.688,84 +1,49%
Altın Gram 7.238,38 -0,32%
EUR/USD 1,1669 -0,06%
Brent Petrol 84,98 -2,62%
--°

Alaşehir’de 21 adrese eş zamanlı baskın: çok sayıda hap ve kilogramlarca uyuşturucu ele geçirildi

Alaşehir'de 25 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı baskında 21 adreste arama yapıldı; yüzlerce hap, 656,5 gram esrar ve farklı uyuşturucular ele geçirildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:45

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 12:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Alaşehir’de 21 adrese eş zamanlı baskın: çok sayıda hap ve kilogramlarca uyuşturucu ele geçirildi

operasyonun kapsamı:

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu kullandığı ve sattığı tespit edilen şüphelilerin bulunduğu 21 ayrı adres belirlendi. Belirlenen adreslere 25 Ağustos tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ele geçirilen maddeler:

Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda; 656,5 gram kubar esrar, 418 adet sentetik ecza, 224 adet ecstasy hapı, 27,12 gram metamfetamin ve 12 kök dikili Hint keneviri ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden R.T. (39), Y.S. (31), S.Y. (41) ve S.U. (41) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, O.K. (30) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA YÜZLERCE UYUŞTURUCU HAP İLE KİLOGRAMLARCA UYUŞTURUCU...

ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA YÜZLERCE UYUŞTURUCU HAP İLE KİLOGRAMLARCA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİDEN 4’Ü TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kapalı pazar deposunda oyun tehlikesi: iki çocuk çatının çökmesiyle mahsur kaldı
images

Boşanma sürecinde bıçaklı saldırı: kadın hastaneye kaldırıldı
images

Selin gölgesindeki kasabalar: Bhotekoshi nehrinin taşması Nepal'de hayatı vurdu
images

Yahyalı'da komşu tartışması ölümle sonuçlandı: eski muhtar yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

TMO'dan 2025 fındığı açıklaması: geçen yılın mahsulü alınmayacak

Boşanma sürecinde bıçaklı saldırı: kadın hastaneye kaldırıldı

Selin gölgesindeki kasabalar: Bhotekoshi nehrinin taşması Nepal'de hayatı vurdu

Yahyalı'da komşu tartışması ölümle sonuçlandı: eski muhtar yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti