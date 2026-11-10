Alaşehir'de altı noktada Atatürk anısına tavuklu pilav dağıtıldı

Alaşehir'de anma ve hayır etkinliği

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinin farklı bölgelerinde hazırlanan yemekler vatandaşlara sunuldu.

Hayrın kapsamı:

Organizasyon çerçevesinde belirlenen 6 noktada tavuklu pilav hayrı gerçekleştirildi. Hazırlanan pilavlar paketlenerek veya servis şeklinde vatandaşlara ikram edildi; amaç, anma gününü paylaşarak geçirmektı.

Katılımcıların mesajı:

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti. Temsilciler, anısını yaşatmak ve vatandaşlarla bir araya gelmek amacıyla böyle bir hayır planladıklarını, hazırlanan yemekleri tüm katılımcılarla paylaştıklarını ifade etti.

Etkinlik, toplumun farklı kesimlerinden katılımla sessiz ve düzenli bir biçimde tamamlandı; organizasyon sahipleri benzer programların ilerleyen günlerde de sürdürülmesinin planlandığını dile getirdi.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE BİR ARAYA GELEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, CUMHURİYET’İN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ALAŞEHİR VE SARIGÖL’DE 6 FARKLI NOKTADA VATANDAŞLARA TAVUKLU PİLAV İKRAM ETTİ.