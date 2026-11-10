Ömür boyu bakım sözünü tuttular: 27 yıldır engelli torunlarına bakıyorlar

Tokat'ta yaşayan 27 yaşındaki İlayda Çelik, bebeklik döneminde doktorlar tarafından zihinsel ve bedensel engelli olduğu teşhisiyle karşılaştı. Ailesinin, İlayda 2 yaşındayken aldığı kararla kızlarını dedesi ve babaannesine bıraktığı öğrenildi. Bugün İlayda'nın en büyük destekçileri dedesi Hasan ve babaannesi Nazike Çelik oldu.

erken teşhis ve ailenin kararı:

Aile fertlerinin ilgisiz kalması sonucu İlayda, küçük yaşta dedesi ve babaannesinin bakımına verildi. Babaannesi Nazike, doktorların muayenesinde kendilerine verilen bilgileri aktarıyor: "2 yaşındayken doktora götürdük. 'Beyninde problem var. Sağ tarafı tutmuyor' dedi." Bu tespit karşısında aile, eğitim ve bakım süreçlerini sürdürdü.

Doktorların sağ tarafındaki felç nedeniyle "yürüyemez" değerlendirmesi bulunan İlayda, yıllar içinde verilen eğitim ve sürekli bakım sayesinde adım attı. Babaannesi ve dedesinin sabırlı ilgisiyle İlayda'nın hareket kabiliyetinde ilerleme kaydedildi ve zamanla yürümeye başladı.

günlük yaşam ve komşu desteği:

Günlük ihtiyaçlar ve bakım sorumluluğunu üstlenen çift, İlayda ile sokaklara çıkıyor, elinden tutup gezdiriyor. Babaannesi Nazike Çelik durumu özetliyor: "Ne anne ne de baba ilgileniyor. Biz ilgileniyoruz, biz bakıyoruz." Dede Hasan Çelik ise ailenin aldığı kararı ve sorumluluğu vurguluyor: "Anne ve babası İlayda’nın engelli olduğunu öğrenince bırakıp gittiler. Babaannesiyle bugüne kadar baktık. Ömür boyu bakacağız".

Komşuları da ailenin bakımına tanıklık ediyor. Komşu Pembe Araz, "İlayda’yı çok seviyorum. Onunla oturup konuşuyoruz. Dedesi de babaannesi de çok güzel bakıyor" diyerek desteğini ifade etti. Aile içindeki bu dayanışma, İlayda'nın günlük yaşamındaki en önemli sığınak olarak öne çıkıyor.

İLAYDA ÇELİK, DEDESİ HASAN VE BABAANNESİ NAZİKE ÇELİK