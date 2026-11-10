fırat üniversitesi'nde 10 kasım anma töreni ve tarih konferansı

Fırat Üniversitesi'nde anma etkinlikleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının yıl dönümünde Fırat Üniversitesi tarafından düzenlenen tören ve konferanslarla anıldı. Günün ilk programı, üniversitenin tıp amfilerinde gerçekleştirilen anma töreniydi. Tören, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Fırat Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Sinan Akpınar, senato üyeleri ile öğrenciler katıldı. Katılımcıların etkinlik boyunca sergilediği disiplin ve saygı, anma gününün ciddiyetine uygun bir çerçeve oluşturdu.

konferansın odağı ve katılımcılar:

Anma programının ikinci ayağında, üniversite tarafından düzenlenen "Atatürk Dönemi (1923-1938): Yeni Tarih Anlayışı ve Tarih Alanındaki Çalışmalar" başlıklı konferans Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Konferans Salonu'nda yapıldı. Programa Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ile fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı; salon uzun süreli oturumlarla doldu.

tarih bilinci ve akademik değerlendirmeler:

Konferansta konuşan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Arslantaş, Atatürk döneminde tarih anlayışında ortaya çıkan dönüşümü ele aldı. Arslantaş, Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde tarihe verilen önemin, hem ulusal kimliğin inşasında hem de akademik disiplinin sağlamlaştırılmasında belirleyici olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Arslantaş, tarihî kaynakların doğruluk ve yorumunun toplumların geçmişi anlamlandırmasında merkezi bir rol üstlendiğini; bu dönemde yapılan çalışmaların milli tarih anlayışının oluşturulmasına ve araştırma yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağladığını aktardı. Konferansta ayrıca Atatürk döneminde tarih bilincinin geliştirilmesi ve bu alana kazandırılan yeni perspektifler üzerinde duruldu.

Gün boyunca düzenlenen etkinlikler, anma ve akademik tartışmayı bir araya getirerek hem Atatürk’ün anısını yaşattı hem de tarih bilimi üzerine güncel bir değerlendirme zeminine işaret etti.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, VEFATININ YIL DÖNÜMÜNDE FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMLARLA ANILDI.