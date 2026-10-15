Alaşehir'de öğrenciler robotik ve afet bilincine odaklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde "Bilimin Işığında Güvenli Yarınlar" temasıyla düzenlenen 2. Alaşehir Bilim Şenliği kapılarını açtı. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, toplam 68 farklı atölye öğrencilerle buluşuyor; amaç, bilimi yalnızca öğretmek değil, uygulamalı deneyimlerle içselleştirmelerini sağlamak.

Açılış ve katılımcılar:

Şenliğin açılışı Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; halk oyunları gösterileri de sunuldu. Programa Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Erol Kacar, Alaşehir İlçe Millî Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, Manisa AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Atölyeler ve hedeflenen kazanımlar:

Dört gün sürecek şenlikte yapay zekâ, robotik kodlama, dron teknolojileri, yenilenebilir enerji, çevre uygulamaları ve depreme dayanıklı yapı tasarımı gibi alanlarda hazırlanan projeler sergileniyor. Şenliğin iki ana teması afet farkındalığı ve iklim değişikliği olarak belirlendi; hedef, öğrencilerin deprem gerçeği ve küresel çevre sorunlarına bilimsel yöntemlerle yaklaşabilmelerini sağlamak. İlçe Millî Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, "Tahmin et, gözle, açıkla" yöntemiyle öğrencilerin deneyen ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesini amaçladıklarını belirtti ve şenliğe katkı sunanlara teşekkür etti.

Robot köpek Logi gösterisi:

Şenlikte en fazla ilgi çeken etkinliklerden biri robot köpek Loginin gösterisi oldu. Logi, tören alanında Kaymakam Ercan Öter'i hareketleriyle karşıladı ve öğrenciler için küçük bir gösteri sundu; robotun ani hareketleri bazı öğrencilerin şaşkın tepkilerine yol açtı. Alan ayrıca afet farkındalık eğitimleri, arama-kurtarma ekipmanları ve çeşitli bilimsel uygulamalar için stantlara ev sahipliği yaptı.

Sağlık alanında düzenlenen çalışmalarda Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri ziyaretçilere ilk yardım uygulamalarını aktardı. Uygulamalara katılan öğrenci Esat Yakut, kalp masajının önemine dikkat çekerek, "Kazada yaralanan bir hastaya kalp masajı yaparak hayata geri döndürdük" ifadelerini kullandı.

Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, bilgi ve teknoloji çağında bilimsel yöntemlerin önemine vurgu yaptı. Öter, Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğunu hatırlatarak 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan can kayıplarını anımsattı; depremlerde yaklaşık 50 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti ve afetler yaşanmadan önce gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti. Öter, ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bilgiyi alan, yorumlayan ve sorun çözen bir nesil yetiştirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Bilim şenliği 14-17 Ekim tarihleri arasında Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda devam edecek ve öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ile afetlere karşı toplumsal farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Alaşehir'de bilim şenliği başladı