Bağımlılığın sosyal ve dinî boyutları üniversitede tartışıldı

Sempozyumun amacı ve kapsamı:

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası İslâm ve Yorum Sempozyumu, bu yıl 'Din ve Bağımlılık' temasıyla kapılarını açtı. Etkinlik, dinin bağımlılık olgusunu sağlık, aile ve toplum açısından nasıl etkilediğini tartışmayı amaçlıyor.

Program İstiklâl Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı; ardından Yeni Cami İmamı İbrahim Varol tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Açılışa Malatya Vali Yardımcısı Şeyma Polat Balak, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Müftüsü Ramazan Dolu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Atilla Sekendiz ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Açılış konuşmalarında vurgulananlar:

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kubat, fakültenin 2012'den bu yana düzenlediği sempozyum geleneğini hatırlattı ve 2017'den itibaren uluslararası boyuta taşınan serinin bu yıl 10'uncusunun gerçekleştirildiğini belirtti. Kubat, bağımlılığın sadece bireysel bir sağlık meselesi olmadığını; aileyi, sosyal ilişkileri ve toplumsal hayatı derinden etkileyen çok boyutlu bir problem olduğunu söyledi.

Kubat, teknolojik gelişmelerin yeni bağımlılık türleri oluşturduğunu vurgulayarak, 'Bağımlılık artık yalnız madde, tütün ya da alkol bağımlılığı ile sınırlı değil. Yapay zekânın hızlı gelişimi ile birlikte teknoloji, sosyal medya ve dijital oyun bağımlılığı gençlerimiz açısından yeni riskleri beraberinde getiriyor' ifadelerini kullandı.

Rektörün perspektifi ve önerilen model:

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, sempozyum serisinin bir geleneğe dönüştüğünü belirterek ekibi tebrik etti. Akpolat, bağımlılığın başlangıçta irade zayıflığı gibi algılansa da bugün çok boyutlu bir halk sağlığı krizi ve toplumsal sorun haline geldiğini söyledi. Rektör, İslam'ın korumayı hedeflediği beş temel esasın (can, akıl, nesil, mal, din) bağımlılıktan etkilendiğine dikkat çekti.

Akpolat konuşmasında ayrıca 2026 yılında yayımlanan ve 540 binden fazla katılımcıyı kapsayan bir meta analiz çalışmasına atıf yaparak, 'manevi ve dini değerlerin bağımlılığı yüzde 13 oranında önlediği, haftada birden sık dini topluluklarla bir araya gelenlerde bu etkinin yüzde 18'e çıktığı' sonuçlarına işaret etti. Rektör, disiplinler arası iş birliğini esas alan 'İnönü Üniversitesi Modeli'ni önererek konuşmasını tamamladı.

Bilimsel oturumlar ve sunulan çalışmalar:

Açılışın ardından sempozyumun bilimsel oturumlarına geçildi. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kubat moderatörlüğünde düzenlenen ilk oturumda yurt içinden farklı üniversitelerden yapılan sunumlar yer aldı.

Oturumda Fırat Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Erdem 'Bağımlılığın mükellefiyete etkisi hakkında fıkhî bir analiz', Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali İhsan Pala 'Fıkıh penceresinden bağımlılık önleyici hukuk, irade ve sorumluluk', İnönü Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Birsin 'Oyun ve eğlenceden bağımlılığa açılan koridor üzerine ahlaki ve fıkhî analizler' ve Prof. Dr. Erol Koçoğlu 'Bağımlılık ve türleri' başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Mehmet Kubat sempozyum kapsamında yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 100 bildirinin sunulacağını ve bildirilerin üç cilt hâlinde yayımlanacağını belirtti. Ayrıca bugüne kadar sempozyum yayınlarıyla oluşturulan yaklaşık 40 ciltlik akademik külliyate dikkat çekti.

14-17 Ekim tarihlerinde devam edecek etkinlik, akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirerek din ve bağımlılık konusundaki bilimsel çalışmalara katkı sunmayı hedefliyor. Sempozyum boyunca bağımlılığın tıbbi, psikolojik, sosyal, ahlaki ve dinî boyutlarına ilişkin disiplinler arası yaklaşımlar tartışılacak.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE "DİN VE BAĞIMLILIK" SEMPOZYUMU BAŞLADI