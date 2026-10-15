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Sarıgöl'de eğitim kurumlarında güvenlik ve protokol vurgusu

Sarıgöl'de Yıldıray Demirtaş başkanlığındaki toplantıda okul güvenliği, protokol kuralları, eğitimci sorumlulukları ve öğrenci güvenliği değerlendirildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sarıgöl'de eğitim kurumlarında güvenlik ve protokol vurgusu

Sarıgöl'de eğitim kurumlarında güvenlik ve protokol vurgusu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 14 Ekim 2026 Çarşamba günü düzenlenen toplantıya İlçe Millî Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş başkanlık etti. Toplantıda eğitim kurumlarında güvenliğin sağlanması, kurumsal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi ve protokol kurallarına uygun hareket edilmesi ana gündem maddeleri olarak ele alındı.

toplantının gündemi:

Katılımcılar, okul güvenliği tedbirleri, yöneticilerin mevzuata uygun davranışı ve resmî izin süreçleri üzerinde durdu. Toplantıda protokol kurallarının önemi vurgulanırken, kurumsal iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar detaylandırıldı. Eğitimcilerin mesleki sorumlulukları ile kurumların saygınlığını koruma gereği toplantıda öne çıkan başlıklardı.

öne çıkan vurgular:

Toplantıda öğrencilere karşı saygılı ve duyarlı yaklaşımın önemi sıkça tekrarlandı; bayrak törenlerinde gerekli hassasiyet gösterilmesi, okul bahçelerinde çocukların güvenli ve verimli oyun ortamlarına sahip olmaları gerektiği belirtildi. Ayrıca meslektaşlar arasındaki ilişkilerde hoşgörü kültürünün güçlendirilmesi gerektiği, yöneticilerin ise karar ve uygulamalarda mevzuata uygun hareket etmesinin altı çizildi.

Görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından toplantı, kurum içi sorumlulukların pekiştirilmesi ve öğrencilerin güvenli ortamlarda eğitim görmelerine yönelik iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA OKUL...

SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA OKUL GÜVENLİĞİ, PROTOKOL KURALLARI, EĞİTİMCİLERİN SORUMLULUKLARI VE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ ORTAMLARDA EĞİTİM GÖRMESİ KONULARI ELE ALINDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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