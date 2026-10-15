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Uygulama bankası: TOGÜBANK ile öğrenciler bankacılığı simülasyonla öğrenecek

TOGÜ Pazar Meslek Yüksekokulu'nda açılan TOGÜBANK uygulama laboratuvarında öğrenciler, bankacılık ve sigortacılık işlemlerini gerçeğe yakın simülasyonla uygulamalı öğrenecek.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Uygulama bankası: TOGÜBANK ile öğrenciler bankacılığı simülasyonla öğrenecek

TOGÜBANK uygulama laboratuvarı eğitime başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Pazar Meslek Yüksekokulu'nda açılan TOGÜBANK Bankacılık ve Sigortacılık Uygulama Laboratuvarı, öğrencilerin bankacılık ve sigortacılık süreçlerini teorinin ötesinde deneyimlemesini amaçlıyor. Laboratuvarın açılışı, eğitim kalitesini artırma ve sektörle iş birliğini güçlendirme hedefleriyle düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı kapsamında gerçekleştirildi.

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz başkanlık ederken, Pazar Kaymakamı Halaf Demir, Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Şükriye Sakar, kurum müdürleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri ile akademik ve idari personel katıldı.

laboratuvarın sunduğu uygulamalar:

Lab ortamında öğrenciler; müşteri tanımlama, hesap açılışı, mevduat ve kredi işlemleri, fon transferleri ve finansal raporlama gibi bankacılık süreçlerini gerçeğe yakın bir simülasyonda uygulayabilecek. Ayrıca entegre acente yazılımı üzerinden dijital sigorta poliçesi düzenleme süreçleri de uygulamalı olarak öğretiliyor. Müfredata eklenen e-muhasebe uygulamaları dersiyle öğrencilerin dijital muhasebe becerileri de hedefleniyor.

eğitim hedefleri ve gelecek planı:

TOGÜBANK, hem öğrencilerin mesleki yeterliliğini artırmayı hem de sektörle daha yakın iş birliği kurulmasını hedefliyor. Kurum yetkilileri, laboratuvarın ilerleyen dönemde üniversitenin altı farklı akademik birimini kapsayan çok şubeli bir eğitim bankası modeline dönüştürülmesinin planlandığını ifade etti. Bu yapı, pratiğe dayalı eğitim yoluyla öğrenci istihdam edilebilirliğini ve sektörel uyumu güçlendirmeyi amaçlıyor.

TOGÜBANK BANKACILIK VE SİGORTACILIK UYGULAMA LABORATUVARI’NIN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

TOGÜBANK BANKACILIK VE SİGORTACILIK UYGULAMA LABORATUVARI’NIN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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