Kazak çellist Bagzhan Oktyabr üniversite öğrencileriyle buluştu

Etkinlikte kariyer ve sanat bir arada

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen "Dekan-Öğrenci Buluşması" programı, öğrencilere hem kariyer planlaması hem de sanatla birlikte vakit geçirme imkânı sundu. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü iş birliğiyle fakültenin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte yeni nesil istihdam ve staj modelleri ayrıntılı şekilde aktarıldı; Kazak çellist Bagzhan Oktyabr de öğrencilerle bir araya geldi.

Kariyer rotası ve staj fırsatları:

Dekan Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, toplantıda yeni dönemde uygulanacak olan "Kariyer Rotası" sistemini tanıttı. Prof. Dr. Gültekin, "Yeni iş yönetimi modelimizden son sınıflar başta olmak üzere tüm öğrencilerimiz faydalanabilecek. Görüşmeler sonrası kariyer rotanızı belirleyip kariyer belgenizi oluşturacağız. Ayrıca üçü özel, üçü kamu sektörü için 6 farklı CV hazırlama sürecinize destek olacağız. CV’leri fakültemizin havuzu üzerinden ilgili kurumlara ileteceğiz. Nisan ayında fuaye alanımızda staj fuarı düzenleyeceğiz. Medya kuruluşları ve ajanslarla birebir görüşüp protokoller imzalayabileceksiniz. Kapımız sizlere her zaman açık" dedi. Bu açıklamalar, öğrencilerin iş dünyasıyla doğrudan bağlantı kurmasını hedefleyen somut adımlar içeriyordu.

Sanatçıyla buluşma ve söyleşi:

Programın konuk sanatçısı olan Bagzhan Oktyabr, televizyon dizilerine yaptığı yorumlarla geniş kitlelere ulaşmış bir viyolonsel sanatçısı olarak öğrencilerle deneyimlerini paylaştı. Oktyabr; "Burada sizlerle buluşmak benim için büyük bir onur. Müzik yapmaya başladığımda bu noktaya geleceğimi hayal etmemiştim. Sadece işimi çok sevdim. Türk kültürüne ve dizilerine olan sevgim beni buralara getirdi" sözleriyle katılımcılara hitap etti. Sanatçının, "Aşk-ı Memnu", "Kara Sevda", "Yalı Çapkını" ve "Yaprak Dökümü" gibi yapımların müziklerine katkıları olduğu hatırlatıldı.

Etkinlik, Dekan Prof. Dr. Bilgehan Gültekin’in sanatçı Bagzhan Oktyabr’a teşekkür ederek hediye takdim etmesiyle sona erdi; program, öğrencilerin kariyer planlaması ve kültürel etkileşim açısından somut kazanımlar elde etmesini sağladı.

KAZAKİSTAN’IN ÜNLÜ VİYOLONSEL SANATÇISI BAGJAN OKTYABR İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ.