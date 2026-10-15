Dolar 49,4119 +0,07%
Euro 55,5260 +0,51%
Bist 12.045,85 -0,60%
Altın Gram 6.616,00 +1,38%
EUR/USD 1,1216 +0,53%
Brent Petrol 104,31 -1,65%
--°

Kazak çellist Bagzhan Oktyabr üniversite öğrencileriyle buluştu

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndeki Dekan-Öğrenci Buluşması'nda "Kariyer Rotası" tanıtıldı; Kazak çellist Bagzhan Oktyabr öğrencilerle buluştu ve deneyimlerini paylaştı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Kazak çellist Bagzhan Oktyabr üniversite öğrencileriyle buluştu

Etkinlikte kariyer ve sanat bir arada

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen "Dekan-Öğrenci Buluşması" programı, öğrencilere hem kariyer planlaması hem de sanatla birlikte vakit geçirme imkânı sundu. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü iş birliğiyle fakültenin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte yeni nesil istihdam ve staj modelleri ayrıntılı şekilde aktarıldı; Kazak çellist Bagzhan Oktyabr de öğrencilerle bir araya geldi.

Kariyer rotası ve staj fırsatları:

Dekan Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, toplantıda yeni dönemde uygulanacak olan "Kariyer Rotası" sistemini tanıttı. Prof. Dr. Gültekin, "Yeni iş yönetimi modelimizden son sınıflar başta olmak üzere tüm öğrencilerimiz faydalanabilecek. Görüşmeler sonrası kariyer rotanızı belirleyip kariyer belgenizi oluşturacağız. Ayrıca üçü özel, üçü kamu sektörü için 6 farklı CV hazırlama sürecinize destek olacağız. CV’leri fakültemizin havuzu üzerinden ilgili kurumlara ileteceğiz. Nisan ayında fuaye alanımızda staj fuarı düzenleyeceğiz. Medya kuruluşları ve ajanslarla birebir görüşüp protokoller imzalayabileceksiniz. Kapımız sizlere her zaman açık" dedi. Bu açıklamalar, öğrencilerin iş dünyasıyla doğrudan bağlantı kurmasını hedefleyen somut adımlar içeriyordu.

Sanatçıyla buluşma ve söyleşi:

Programın konuk sanatçısı olan Bagzhan Oktyabr, televizyon dizilerine yaptığı yorumlarla geniş kitlelere ulaşmış bir viyolonsel sanatçısı olarak öğrencilerle deneyimlerini paylaştı. Oktyabr; "Burada sizlerle buluşmak benim için büyük bir onur. Müzik yapmaya başladığımda bu noktaya geleceğimi hayal etmemiştim. Sadece işimi çok sevdim. Türk kültürüne ve dizilerine olan sevgim beni buralara getirdi" sözleriyle katılımcılara hitap etti. Sanatçının, "Aşk-ı Memnu", "Kara Sevda", "Yalı Çapkını" ve "Yaprak Dökümü" gibi yapımların müziklerine katkıları olduğu hatırlatıldı.

Etkinlik, Dekan Prof. Dr. Bilgehan Gültekin’in sanatçı Bagzhan Oktyabr’a teşekkür ederek hediye takdim etmesiyle sona erdi; program, öğrencilerin kariyer planlaması ve kültürel etkileşim açısından somut kazanımlar elde etmesini sağladı.

KAZAKİSTAN’IN ÜNLÜ VİYOLONSEL SANATÇISI BAGJAN OKTYABR İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE BİR...

KAZAKİSTAN’IN ÜNLÜ VİYOLONSEL SANATÇISI BAGJAN OKTYABR İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bağımlılığın sosyal ve dinî boyutları üniversitede tartışıldı
images

Alaşehir'de öğrenciler robotik ve afet bilincine odaklandı
images

Sarıgöl'de eğitim kurumlarında güvenlik ve protokol vurgusu
images

Uygulama bankası: TOGÜBANK ile öğrenciler bankacılığı simülasyonla öğrenecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hasanefendi'de fren manevrası kaza getirdi

Gece yarısı İpekyolu'nda kaza: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Akdeniz’de mahalle yolları sıcak asfaltla baştan sona yenilendi

Eczaneden dört binlik kozmetik çalınması: şüpheli ödeme yaptığını savundu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı