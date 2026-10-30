Alaşehir'de velilere dijital bağımlılık uyarısı ve okul aile birliği dönüşümü

toplantının genel çerçevesi:

Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu'nun 2026-2027 eğitim öğretim yılı Okul Aile Birliği toplantısı, velilerin yoğun katılımı nedeniyle Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantı, okul müdürü Mustafa Yılmaz'ın açılış konuşması ile başladı. Geçen eğitim öğretim yılının değerlendirmesi yapıldı; yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ve faaliyetler toplantının gündeminde yer aldı.

dijital bağımlılık sunumu:

Toplantıda öğretmen Reyhan Keskinkılıç slaytlar eşliğinde bir sunum yaptı. Sunumda dijital bağımlılığın öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri örneklerle açıklandı ve velilere çocukların dijital araçları bilinçli kullanmasının önemi hakkında bilgi verildi. Yapılan anlatım, velilerin konuyla ilgili farkındalığını artırmayı amaçladı.

Sunumun ardından okul yönetimi ile veliler arasında soru-cevap bölümü düzenlendi; velilerin görüş ve önerileri dinlendi, okulun eğitim faaliyetleri ve yeni eğitim yılı planları kapsamında beklentiler ele alındı.

yeni yönetim ve katılım teşviki:

Gerçekleştirilen seçim sonucunda Serdal Sayar, Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı oldu. Yeni yönetimle okul ve aile arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve velilerin öğrencilerin eğitim süreçlerine daha fazla katılım sağlaması hedefleniyor.

Toplantıya katılımı teşvik etmek amacıyla en fazla veli katılımı sağlayan ilk iki sınıfın öğrencilerine pizza ve ayran ikram edildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantı, okul yönetimi ile velilerin karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE DÜZENLENEN OKUL AİLE BİRLİĞİ TOPLANTISINDA VELİLERE DİJİTAL BAĞIMLILIĞIN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ ANLATILDI. VELİLERİN YOĞUN KATILIM GÖSTERDİĞİ TOPLANTIDA OKUL AİLE BİRLİĞİNİN YENİ BAŞKANI SERDAL SAYAR SEÇİLİRKEN, KATILIMI TEŞVİK ETMEK AMACIYLA EN FAZLA VELİ KATILIMI SAĞLAYAN İKİ SINIFIN ÖĞRENCİLERİNE PİZZA VE AYRAN İKRAM EDİLDİ.