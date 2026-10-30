Minik kaşiflerin başkent keşfi: Anıtkabir'den TBMM salonlarına

Ankara'da tarihî öğrenme ve deneyim

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, geleneksel hale gelen başkent gezisini bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla gerçekleştirdi. İki günlük program, genç ziyaretçilere ders kitaplarında okudukları bilgileri yerinde görme fırsatı sundu ve hem tarihî hem kültürel zenginliklerin kapılarını araladı.

Anadolu kökenleri ve kent dokusunun keşfi:

Gezinin ilk günü öğrenciler, Ankara Kalesinin surlarını adımlayarak kentin tarihî katmanlarını gözlemledi. Ardından dünyanın sayılı müzelerinden biri kabul edilen Anadolu Medeniyetleri Müzesi ziyaret edildi; burada Paleolitik Çağ'dan Hititlere, Friglerden Lidyalılara kadar uzanan eserler arasında Anadolu medeniyetlerinin izleri incelendi. Günün son durağı olan Hamamönü Meydanı, geleneksel Ankara evleri ve sokak dokusuyla öğrencilerin geçmişin günlük yaşamını anlamasına olanak tanıdı.

Cumhuriyetin mekânlarında tarihe tanıklık:

İkinci gün, programın odağında Cumhuriyet'in simge mekânları vardı. Öğrenciler, Anıtkabir'de mozoleye çelenk koyarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına saygı sundu ve bağımsızlık mücadelesinin ruhunu yerinde hissetti. Ziyaretin ardından I. ve II. Türkiye Büyük Millet Meclisi binaları gezildi; salonlar ve sergilenen belgeler aracılığıyla Cumhuriyet'in kuruluş sürecine ilişkin somut izler gözlemlendi. Programın sonlarında Pembe Köşk de ziyaret edilerek Cumhuriyetin erken dönem siyaset ve yaşamına dair çarpıcı ayrıntılar paylaşıldı.

Gezi boyunca öğrenciler, tarihî mekânların mimarî özelliklerini, sergilenen objelerin anlamını ve Cumhuriyet tarihinin kilometre taşlarını rehberler eşliğinde öğrendi. Yerinde gözlem ve inceleme imkânı, ders sınırlarını aşan bir öğrenme deneyimi sundu ve öğrencilerin merakını artırdı.

Fevzi Gürsel, GKV Özel Okulları Genel Müdürü olarak organizasyonun eğitimsel katkılarına vurgu yaptı; gezilerin millî bilinç, vatan sevgisi ve tarihsel bağ kurma konusunda önemli olduğunu belirtti. Ayrıca bu tür etkinliklerin öğrencilerin gözlem, araştırma, sorumluluk alma ve iletişim becerilerini geliştirdiğini ifade etti.

29 Ekim coşkusunu başkent sokaklarında, müzelerinde ve meclis koridorlarında yaşayan minik kaşifler, artan memleket sevgisi ve unutulmaz hatıralarla okula döndü. Gezi, hem bireysel hem de toplumsal hafızayı güçlendiren bir öğrenme deneyimi olarak kayda geçti.

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ ANKARA’YA DÜZENLEDİKLERİ GEZİYLE TARİHİ VE KÜLTÜREL YAPILARI MERCEK ALTINA ALIRKEN ZİYARETLERİ KAPSAMINDA ANITKABİR’İ DE ZİYARET EDEREK MOZOLEYE ÇELENK KOYDULAR. I. VE II. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BİNALARINI DA ZİYARET EDEREK TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN DOĞUŞUNA TANIKLIK EDEN SALONLAR VE TARİHİ BELGELER İNCELENDİLER.