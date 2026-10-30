Okullarda dedektör ve turnikelerle güçlendirilen güvenlik ağı

Valilik koordinasyonunda kesintisiz denetim:

Denizli Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, kent genelindeki okullarda öğrencilerin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamına sahip olmalarını amaçlıyor. Valilik tarafından başlatılan uygulamalar, okullarda giriş-çıkışların kontrollü biçimde sağlanması ve risklerin en aza indirilmesi hedefiyle titizlikle yürütülüyor. Çalışmaların merkezinde, öğrencilerin kendilerini güvende hissetmeleri ve öğrenim süreçlerinin kesintisiz sürmesi bulunuyor.

Teknoloji ve personel dağılımı:

İl genelinde güvenlik tedbirleri hem insan kaynağı hem de teknolojik donanımla destekleniyor. Bu kapsamda 640 okulda toplam 826 güvenlik personeli görev yapıyor. Giriş-çıkış kontrolleri, risk değerlendirmelerine göre şekillendirilen cihazlarla güçlendirildi; 5 okulda kapı tipi X-ray, 29 okulda el tipi dedektör ve 9 okulda turnike sistemi ile denetimler sağlanıyor.

Amaç ve uygulama biçimi:

Uygulamanın temel hedefi, eğitim ortamlarında huzur ve emniyeti artırmak ve öğrenci odaklı bir güvenlik anlayışını yerleştirmek. Valilik açıklamalarına göre denetimler, okul yönetimleriyle koordineli şekilde aralıksız sürdürülüyor; böylece hem fiziksel geçişler kontrol altında tutuluyor hem de olası tehditlere karşı erken müdahale imkânı sağlanıyor. Sağlanan güvenlik önlemlerinin, öğrencilerin eğitim süreçlerine olumsuz etkisini azaltmak ve velilere güven vermek amacı taşıdığı vurgulanıyor.

Denetim ve donanım dağılımındaki yaklaşım, il genelinde güvenlik standartlarının yükseltilmesine yönelik adımların somut bir parçası olarak değerlendiriliyor. Valilik koordinasyonunda yürütülen bu kapsamlı uygulama, okul topluluklarında hem güvenlik algısını iyileştirmeyi hem de eğitim ortamlarının huzurlu bir şekilde sürmesini sağlamayı hedefliyor.

DENİZLİ VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, KENT GENELİNDEKİ OKULLARDA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ORTAMDA EĞİTİM ALMALARINI SAĞLAMAK AMACIYLA GÜVENLİK TEDBİRLERİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI. KENTTE 640 OKULDA YÜZLERCE GÜVENLİK PERSONELİ VE TEKNOLOJİK CİHAZLA DENETİMLER TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR.