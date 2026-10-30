Beyşehir'de gübre tedarik zinciri denetlendi: üreticilere bilinçlendirme

Beyşehir'de gübre bayilerine yönelik denetimler sürdü

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren gübre bayilerinde kapsamlı inceleme gerçekleştirdi. Denetimlerle satış noktalarının kayıt ve ürün güvenliği ölçeklendirilerek kontrol edildi.

denetimin kapsamı:

Teknik ekipler, satış noktalarında kamera sistemleri, ürün etiketleri ile barkod ve hologram bilgilerinin uygunluğunu kontrol etti. Ayrıca analiz edilmek üzere katı ve sıvı gübrelerden numune alındı ve laboratuvar incelemelerine gönderildi.

üretici bilgilendirmesi:

Cuma Buluşmaları kapsamında üreticilerle bir araya gelen teknik personel, güvenilir ve ruhsatlı gübre kullanımının önemini vurguladı. Uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılarak sorulara yanıt verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yapılan açıklamada, üreticilerin güvenilir tarımsal girdilere ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti ve üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN GÜBRE BAYİLERİ, İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN DENETLENDİ.