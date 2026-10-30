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Uluslararası diyette yeni temsil: Anadolu öğrencisi ENDietS aracılığıyla Türkiye'yi taşıyacak

Berra Binbir, Anadolu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik son sınıf öğrencisi, ENDietS Türkiye temsilcisi seçildi; EFAD'ta ülkeyi temsil edecek.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:24

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Uluslararası diyette yeni temsil: Anadolu öğrencisi ENDietS aracılığıyla Türkiye'yi taşıyacak

Anadolu Üniversitesi öğrencisi uluslararası platformda görev alacak:

Berra Binbir, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü son sınıf öğrencisi olarak, Avrupa Diyetetik Dernekleri Federasyonu (EFAD) bünyesindeki Avrupa Diyetetik Öğrencileri Ağı (ENDietS) için Türkiye Ulusal Temsilciliğine seçildi. Bu atama, Binbir’e Türkiye’deki diyetetik öğrencilerini uluslararası alanda temsil etme, farklı ülkelerden öğrencilerle doğrudan iletişim kurma ve iş birliği geliştirme imkânı veriyor.

ENDietS'in misyonu ve sunduğu fırsatlar:

ENDietS, 2014 yılında kurulmuş olup EFAD çatısı altında Avrupa genelindeki diyetetik öğrencilerini bir araya getiriyor. Ağın temel hedefleri arasında öğrenciler arasındaki iletişimi ve iş birliğini güçlendirmek, uluslararası eğitim ve araştırma fırsatlarını artırmak, kültürel çeşitliliği desteklemek ve mesleki gelişimi teşvik etmek yer alıyor. Üyeler, uluslararası etkinliklere katılma, Avrupa’daki beslenme ve diyetetik eğitimi yaklaşımlarını gözlemleme ve bilimsel bilgi paylaşımında bulunma olanağına sahip.

Türkiye için beklentiler ve olası etkiler:

Binbir’in görev alması, Türkiye’deki beslenme ve diyetetik eğitim ve uygulamalarının uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırma potansiyeli taşıyor. Temsilcilik aracılığıyla öğrencilere yeni eğitim ve staj imkânları açılabilecek, bilimsel iş birliği kanalları genişleyebilecek ve kültürlerarası deneyim paylaşımı hızlanacak. Berra Binbir hem yerel öğrenci ağlarını uluslararası platformlara bağlayacak hem de ENDietS içindeki projelere Türkiye perspektifi kazandıracak.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ BERRA BİNBİR, AVRUPA DİYETETİK...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ BERRA BİNBİR, AVRUPA DİYETETİK DERNEKLERİ FEDERASYONU (EFAD) BÜNYESİNDEKİ AVRUPA DİYETETİK ÖĞRENCİLERİ AĞI (ENDİETS) TÜRKİYE ULUSAL TEMSİLCİLİĞİNE SEÇİLEREK TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI PLATFORMDA TEMSİL ETME HAKKI KAZANDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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