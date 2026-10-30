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Muş'ta kadınlar çocukları madde bağımlılığından korumaya hazırlanıyor

Muş'ta AK Parti İl Kadın Kolları ve Yeşilay işbirliğiyle düzenlenen eğitimde kadınlara çocuklarda bağımlılık belirtileri ve erken müdahale yöntemleri anlatıldı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:16

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 16:20

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Muş'ta kadınlar çocukları madde bağımlılığından korumaya hazırlanıyor

Eğitimin amacı ve organizasyon:

AK Parti Muş İl Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde, Yeşilay ve Milli Eğitim Müdürlüğü katkısıyla Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen program, kadınların bağımlılıkla mücadelede bilgilendirilmesini hedefledi. Etkinlikte, anneler ve kadın temsilcilerine erken uyarı işaretleri, madde kullanımının tespiti ve karşılaşıldığında izlenecek yol haritası aktarıldı.

Eğitimde öne çıkan konular:

Programa katılanlara bağımlılığın belirtileri, madde kullanımının erken dönemde nasıl fark edilebileceği, maddenin bedendeki etkileri ve saklanma ya da temin noktalarının nasıl tespit edilebileceği hakkında bilgiler verildi. Eğitimin içeriğinde göz bebeklerinde büyüme, gözaltı morlukları gibi fiziksel bulguların yanı sıra davranış değişiklikleri ve çevresel risk faktörleri üzerinde duruldu.

AK Parti Muş İl Kadın Kolları Başkanı Tuba Şener Boydak etkinliğin amaçlarını şöyle özetledi: "Bugün Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Tuğba Işık Erdem’in öncülüğünde, sağlık politikalarımızın hazırlamış olduğu bağımlılıkla mücadele programını Yeşilay ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber yürütmekteyiz. Programımızın amacı kadınlarımızın ulaşılabilirliğini, kadınlarımızın bağımlılıkla nasıl mücadele edeceğini, önden neleri fark edebileceğini anlamalarıdır."

Yerel uygulama ve hedefler:

Boydak, eğitimlerin temel hedefinin kadınlara farkındalık kazandırmak olduğunu vurguladı ve "Bir tane bile vatandaşımıza ulaşabiliyor olup bir tanesini bile kurtarabiliyor olmak bizim için çok kıymetli ve çok değerlidir" ifadelerini kullandı. Ayrıca il genelinde hedeflerinin Muş genelinde toplamda 9 bin kadına ulaşmak olduğunu belirtti.

Yeşilay Psikolojik Danışmanı Zeynep Ulaş ise bağımlılık kavramı, risk faktörleri ve çocuklarda bağımlılık belirtilerinin nasıl fark edilebileceği konularında katılımcılara bilgi verdi. Ulaş, programda annelere ve kadınlara

MUŞ’TA AİLE DESTEK MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA KADINLARA VE ANNELERE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE...

MUŞ’TA AİLE DESTEK MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA KADINLARA VE ANNELERE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KONUSUNDA EĞİTİM VERİLEREK, ÇOCUKLARIN MADDE BAĞIMLILIĞINDAN KORUNMASINA YÖNELİK BİLGİLENDİRME YAPILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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