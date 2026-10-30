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TDT çatısı altında aile ve kadını güçlendirme hedefiyle ilk yüksek onur kurulu Çankaya'da toplandı

Emine Erdoğan ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde düzenlenen TDT Aile ve Kadın Konseyi 1. Yüksek Onur Kurulu, aile ve kadın iş birliğini güçlendirmeyi amaçladı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

TDT çatısı altında aile ve kadını güçlendirme hedefiyle ilk yüksek onur kurulu Çankaya'da toplandı

Toplantı özeti:

Emine Erdoğan ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde düzenlenen TDT Aile ve Kadın Konseyi 1. Yüksek Onur Kurulu Toplantısı, TDT 13'üncü Zirvesi çerçevesinde gerçekleştirildi. Toplantıya Özbekistan, Kırgızistan ve KKTC lider eşleri katıldı. Erdoğan, sosyal medya paylaşımında lider eşleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti ve toplantıdan fotoğraflar paylaştı.

Ortak çalışma alanları ve hedefler:

Erdoğan, kuruluş sürecindeki konseyin amaçlarını şu sözlerle özetledi: "Kuruluş yolunda ilk adımını attığımız konseyimizle, aileyi ve kadını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı ortak bir zeminde buluşturmayı amaçlıyoruz." Metinde aileyi toplumların görünmez kalesi olarak tanımlayan Erdoğan, kadınların hayatın her alanında desteklenmesinin aileyi güçlü tutmanın temel unsuru olduğunu vurguladı. Konsey ile ülkelerin tecrübelerinden yararlanılarak karşılaşılan sorunlara ortak akılla çözümler üretilmesinin önemine işaret edildi.

Teşekkür ve beklentiler:

Emine Erdoğan, toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile tüm üye ülkelerin ilgili bakanlıklarına şükranlarını iletti. Erdoğan ayrıca, "Konseyimizin Türk dünyasında aile ve kadın alanındaki iş birliğine ivme kazandırmasını, kardeşliğimizi pekiştirmesini diliyorum" ifadelerini kullanarak konseyin bölgesel iş birliğini güçlendirme beklentisini paylaştı. Paylaşımda toplantıdan fotoğraflar da yer aldı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN&#039;IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN, KENDİSİNİN EV SAHİPLİĞİNDE, ÇANKAYA...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN, KENDİSİNİN EV SAHİPLİĞİNDE, ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE DÜZENLENEN ‘TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) AİLE VE KADIN KONSEYİ 1. YÜKSEK ONUR KURULU TOPLANTISI’NA İLİŞKİN PAYLAŞIMDA BULUNDU.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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