Depremzede adliye çalışanı Amasya'da bisiklet kazasında yaşamını yitirdi

Kazanın yaşandığı an ve hastanede tedavi

Edinilen bilgiye göre, geçen Salı günü Savadiye Mahallesi'ndeki evinden bisikletiyle Amasya Adliyesi'ne doğru yola çıkan Orhan Çelebi (38), dengesini kaybederek kaldırım taşlarına çarptı ve yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Çelebi yoğun bakımda tedaviye alındı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Çelebi üç gün sonra yaşamını yitirdi. Kaza sırasında bisikletin kontrolünü kaybetme ve kaldırım taşlarına çarpma detayları yetkililerce aktarıldı.

Helallik ve memleketine uğurlanması:

Cenaze, santral operatörü olarak görev yaptığı Amasya Adliyesi önünde düzenlenen törende yakınları ve çalışma arkadaşlarının helallik aldığı törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildi. Ailesi cenazenin Malatya'ya gönderilişinin, Çelebi'nin 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem sonrasında Amasya'ya geldiği geçmişiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Aile ve kurumların açıklamaları:

İkiz kardeşi Mahmut Çelebi, 'Depremzede olan kardeşime Amasya Adliyesi kucak açmıştı. Allah onlardan razı olsun' diyerek kurumun desteğini vurguladı. Ağabeyi Oktay Çelebi ise 6 Şubat 2023'teki deprem felaketinin ardından kardeşinin Amasya'yı özellikle seçtiğini hatırlattı.

Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve Adalet Komisyonu Başkanı Musab Kurt aileye başsağlığı dileyerek acıyı paylaştı. Ayrıca Yeşilay Amasya Şubesi, bisiklet topluluğu üyesi olan Çelebi için taziye mesajı yayımladı.

ORHAN ÇELEBİ’NİN CENAZESİ AMASYA ADLİYESİ ÖNÜNDE DÜZENLENEN TÖRENDE HELALLİK ALINMASININ ARDINDAN DEFNEDİLMEK ÜZERE MEMLEKETİ MALATYA’YA UĞURLANDI.