Alaşehir’den tarama çağrısı: 40-69 yaş arasındaki kadınlara ücretsiz mamografi

Etkinlikte bilgilendirme ve tarama çağrısı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinliğinde, kadınlara erken teşhisin önemine dair kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kurulan stantta vatandaşlara meme kanserinde erken teşhisin önemi, risk faktörleri ve kendi kendine meme muayenesi konularında bilgi verdi.

Standda bilgilendirici broşürler ve pembe kurdeleler dağıtılırken, afişlerle erken teşhise dikkat çekildi. Etkinlik boyunca sağlık personeli, 40-69 yaş arasındaki kadınların iki yılda bir ücretsiz mamografi taramasından yararlanabileceğini ve düzenli taramaların tedavi başarısını artırdığını vurguladı.

Seven: "Erken teşhis hayat kurtarır"

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fatma Seven, meme kanserinde erken teşhisin belirleyici rolüne dikkat çekti. Seven, "Meme kanserinde en güçlü silahımız erken teşhistir" diyerek kadınları sağlık kontrollerini ihmal etmemeye çağırdı. Seven ayrıca, "Sağlıklı Hayat Merkezimizde uzman kadromuz ve modern tıbbi donanımımızla ücretsiz mamografi çekimlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık ekipleri, tarama hizmetlerinden yararlanmanın önemini tekrarlayarak kadınların sağlık kontrollerini aksatmamalarını belirtti.

Farkındalık çalışmaları sürecek

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, Meme Kanseri Farkındalık Ayı boyunca ilçede bilgilendirme etkinlikleri, stant çalışmaları ve vatandaşları tarama hizmetlerine yönlendirme faaliyetlerini sürdürecek. Etkinlikte "Erken teşhis hayat kurtarır" mesajlı afiş ve bilgilendirme materyalleriyle farkındalık yaratılmaya devam edileceği bildirildi.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE KADINLARA ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ ANLATILARAK 40-69 YAŞ ARASINDAKİ KADINLAR ÜCRETSİZ MAMOGRAFİ TARAMASINA DAVET EDİLDİ. ALAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ UZM. DR. FATMA SEVEN, "MEME KANSERİNDE EN GÜÇLÜ SİLAHIMIZ ERKEN TEŞHİSTİR" DİYEREK KADINLARA SAĞLIK KONTROLLERİNİ İHMAL ETMEMELERİ ÇAĞRISINDA BULUNDU.