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Alaşehir'in kültür ve lezzetleri İzmir'de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

Manisa Tanıtım Günleri'nde Alaşehir standı; üzüm, üzüm yaprağı ve kadın kooperatifi ürünleri protokol ziyaretiyle tanıtıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 23:14

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Alaşehir'in kültür ve lezzetleri İzmir'de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

Alaşehir'in kültür ve lezzetleri İzmir'de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

Manisa Tanıtım Günleri, Bornova Aşık Veysel Sosyal Etkinlik Alanı'nda üç gün sürecek programla devam ediyor. Etkinlikte Alaşehir'in tarihi, kültürel ve gastronomik değerleri standın ziyaretçilerine aktarılıyor; ilçenin tarımsal ürünleri ve el emeği ürünler ilgi çekiyor.

standta sergilenen ürünler:

Kaymakamlık, belediye, TARİŞ, Halk Eğitimi Merkezi ve S.S. Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından açılan stantta, özellikle Alaşehir üzümü ve üzüm yaprağı başta olmak üzere ilçeye özgü tarımsal ürünler ile kadın kooperatifinin hazırladığı el emeği ürünler tanıtılıyor. Stand, yöresel zenginlikleri merak eden ziyaretçiler için kapsamlı bir sergi niteliği taşıyor.

protokol ziyareti ve değerlendirme:

Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, 28. Dönem İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte stantı gezdi. Kaymakam Öter, Kasapoğlu'na kadın kooperatifinin çalışmaları ve Alaşehir'in tanıtımına yönelik yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi; Kasapoğlu'nun yöresel ürünlerin tanıtılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.

Manisa Tanıtım Günleri süresince Alaşehir standı, ilçenin tarımsal zenginliklerini, kültürel değerlerini ve kadın kooperatiflerinin üretimlerini tanıtmaya devam edecek ve ziyaretçilere ilçenin somut lezzet ve el sanatlarını sunacak.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNİN TARİHİ, KÜLTÜREL VE GASTRONOMİK DEĞERLERİ, İZMİR’İN BORNOVA...

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNİN TARİHİ, KÜLTÜREL VE GASTRONOMİK DEĞERLERİ, İZMİR’İN BORNOVA İLÇESİNDE DÜZENLENEN MANİSA TANITIM GÜNLERİ’NDE ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU. ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI, 28. DÖNEM İZMİR MİLLETVEKİLİ MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU, ALAŞEHİR KAYMAKAMI ERCAN ÖTER İLE BİRLİKTE ALAŞEHİR STANDINI ZİYARET EDEREK YÖRESEL ÜRÜNLERİ İNCELEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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