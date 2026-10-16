Kahramanmaraş'ta edebiyat mirasını sahneleyen kitap fuarı açıldı

11. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı kapılarını açtı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri unvanlı Kahramanmaraş'ta 'Gel ve Fark Et' temasıyla başladı. Fuar, kentin köklü edebiyat geleneğini gün yüzüne çıkarırken okur ve yazarları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

görgel'in açılış vurgusu:

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel açılışta şehrin edebiyatla kurduğu bağa dikkat çekti. Görgel, Kahramanmaraş'ta edebiyatın nesiller boyu aktarılan bir varoluş biçimi olduğunu belirterek 'Biz biliyorduk, artık dünya da biliyor' ifadelerini kullandı. UNESCO Şehirler Ağı'nda Edinburgh, Barselona, Prag, Dublin, Lahor ve Bağdat gibi şehirlerle aynı ağda yer almanın hem yeni imkânlar hem de sorumluluklar getirdiğini söyledi.

Görgel, Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt ve Aşık Mahzuni gibi isimlerin kentten yükselen sesler olduğuna değinerek bu mirasın korunması ve genç kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı. Ayrıca 6 Şubat depremlerine atıfla, kentin yazma ve söz üretme iradesini koruduğunu, edebiyatın iyileştirici gücüne sarıldıklarını belirtti.

okumanın önemi ve konuk konuşmacılar:

Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Kemal Sayar, 'Okumayı kaybedersek, insanlık vasfımızın çok temel bir unsurunu kaybederiz' sözleriyle okumanın empati, tarih ve bireysel farkındalık yaratmadaki rolüne dikkat çekti. Sayar, gençlere roman ve şiiri sevdirmeye, okuma alışkanlığı kazandırmaya vurgu yaptı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz da Kahramanmaraş için 'Kahramanmaraş bir okul, Türkiye'nin hocası' benzetmesini yaparak unvanın içinin doldurulmasının önemini vurguladı ve Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un selamlarını iletti.

Bu yılki fuar, 400'ü aşkın yazar ve 150 yayınevi ile söyleşiler, imza günleri ve çeşitli etkinliklerden oluşan zengin bir program sunuyor. Özellikle çocuklar ve gençlerin kitaplarla daha erken buluşması hedefleniyor; ailelerin bir arada vakit geçirebileceği bir kültür buluşması olarak tasarlandı.

11. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, KAFUM'da düzenleniyor ve ziyaretçilere 25 Ekim Pazar akşamına kadar açık olacak. Organizasyon, kentin edebi birikimini görünür kılmayı ve yeni kuşakları edebiyatla buluşturmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK UNESCO EDEBİYAT ŞEHRİ’NDE "GEL VE FARK ET" TEMASIYLA BU YIL 11’İNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ KİTAP FUARI’NIN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ