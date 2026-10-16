Manisa şehir tiyatrosu 20. yılında duruş ile sahnede

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, kuruluşunun 20. yılında 2026-2027 sezonuna 'Duruş' temasıyla giriyor. Yeni sezon açılışı 16 Ekim tarihinde Ali Erkan Ersezer imzalı 'G.D.K. (Genetiği Değiştirilmiş Kadınlar Projesi)' oyunu ile yapılacak. Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu yönetiminde sahne alacak ekip, hem yetişkin hem çocuk repertuvarıyla seyirci karşısına çıkacak ve Manisa'yı ulusal ile uluslararası platformlarda temsil edecek.

Yeni sezon ve açılış:

Sezon tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Genel Sekreter Burak Deste, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener ile Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu katıldı. Başkan Dutlulu, geçmiş sezonlarda sahnelenen oyunların seyirciden yoğun ilgi gördüğünü hatırlatarak, yerli eserlerden dünya klasikleri ve çocuk oyunlarına kadar geniş bir repertuvar sunduklarını, ayrıca özel tiyatroları da Manisalılarla buluşturduklarını vurguladı.

Dutlulu, Şehir Tiyatrosu ekibinin düzenlediği turnelerle Manisa'yı farklı platformlarda temsil ettiğini belirterek, 'Geçtiğimiz yıl hem yeni bir oyun sergiledik, hem Türkiye'de ilk prömiyeri yapılan bir yerli eseri sahneledik; hem de Romeo ve Juliet gibi dünya çapında eserleri izleyiciyle buluşturduk' dedi. Başkan, turnelerin ve temsil faaliyetlerinin yeni sezonda da devam etmesini ve Manisa'nın her yerde sahnede olmasını temenni etti.

Repertuvar ve çocuk oyunları:

Genel Sanat Yönetmeni Penbeklioğlu, sezon temasını 'Duruş' olarak seçmelerinin nedenini açıklarken tiyatronun yalnızca hikâye anlatmak olmadığını; aynı zamanda hayatın duruşunu sahneye taşıdıklarını belirtti. Yeni sezonda yetişkinler için planlanan eserler arasında Irmak Bahçeci'nin 'Alevli Günler', John Steinbeck'in 'Fareler ve İnsanlar', Aldo Nikolaj'ın 'Soğan', Murathan Mungan'ın 'Taziye', Güngör Dilmen'in 'Midas'ın Kulakları' ve Bertolt Brecht'in 'Kafkas Tebeşir Dairesi' yer alıyor. Çocuk oyunları kapsamında ise 'Bremen Mızıkacıları', 'Şeker Portakalı', 'Keloğlan', 'Yıldız Kütüphanesi'nin Son Koruyucusu', 'Oz Büyücüsü' ve 'Alice' sahnede olacak.

Bu çeşitlilik, hem yetişkin izleyicinin beklentilerini karşılamayı hem de yeni kuşaklara tiyatroyu sevdirmeyi hedefliyor. Penbeklioğlu, repertuvar seçimlerinde kent dinamiklerini ve genç yetenekleri desteklemeyi önceliklendirdiklerini ifade etti.

Festival temsil ve turneler:

Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda ulusal ve uluslararası festivallerde Manisa'yı temsil edecek. Planlanan etkinlikler arasında Adana 11. Şehir Tiyatroları Festivali, Lefkoşa Çocuk Tiyatrosu Festivali ve KKTC Girne Tiyatro Festivali bulunuyor. Penbeklioğlu, 20 yıllık geçmişte emeği geçenlere değinerek sanat ve kültürün bir kentin geleceğine yaptığı katkının altını çizdi: 'Bir kenti kent yapan yalnızca yolları, binaları değildir. Bir kenti geleceğe taşıyan insanına, gençlerine, sanatına ve kültürüne verdiği değerdir.'

Genel Sekreter Burak Deste ise yeni sezonun kent yaşamına katkısına işaret ederek tiyatronun düşündüren, eğlendiren ve zaman zaman duygulandıran yönleriyle Manisa'da bir buluşma zemini oluşturduğunu söyledi. Deste, 'Bizim isteğimiz Manisa'nın daha çok izlemesi, okuması, düşünmesi ve her şeyden önemlisi bir araya gelmesi' şeklinde konuştu.

20. yılında 'Duruş' temasını benimseyen Manisa Şehir Tiyatrosu, güçlü bir ekip, zengin bir repertuvar ve festival programıyla kent kültürüne yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor. Açılış oyunu 'G.D.K.' ile başlayacak sezon, hem sahne performansları hem de turne ve festival katılımlarıyla Manisa'nın tiyatro yolculuğunu sürdürmesini hedefliyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU, 2026-2027 SEZONUNU "DURUŞ" TEMASIYLA AÇIYOR. 16 EKİM’DE "G.D.K. (GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ KADINLAR PROJESİ)" OYUNUYLA PERDELERİNİ AÇACAK TİYATRO, YENİ SEZONDA YETİŞKİN VE ÇOCUK OYUNLARININ YANI SIRA ULUSAL VE ULUSLARARASI FESTİVALLERDE DE MANİSA’YI TEMSİL EDECEK.