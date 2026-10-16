Dolar 49,5239 +0,11%
Euro 55,7288 +0,36%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.683,38 +0,66%
EUR/USD 1,1249 +0,25%
Brent Petrol 106,09 +0,16%
--°

Yüzyılı aşan kardeşlik: Nargin Adası'ndan günümüze dayanışma öyküsü

Sona Hacıyeva'nın cesaretiyle Nargin Adası'ndaki Osmanlı esirlerine gizlice yardım eden Azerbaycan halkının yüzyıllık dayanışma hikayesi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Yüzyılı aşan kardeşlik: Nargin Adası'ndan günümüze dayanışma öyküsü

Belgesel Ankara'da özel gösterimle izleyiciyle buluştu:

Narginli Sona adlı ortak yapım belgesel, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Azerbaycan Medeniyet Bakanlığı desteğiyle Ankara'da, Yerli Düşünce Derneği'nde özel gösterimle seyirciyle buluştu. Film, 1. Dünya Savaşı sırasında Ruslar tarafından esir alınan Osmanlı askerlerinin Bakü açıklarındaki Nargin Adası'nda yaşadığı zorlukları ve Azerbaycan halkının sunduğu yardım çabalarını merkezine alıyor.

Belgesel, dönemin koşullarını; susuzluk, açlık ve salgın hastalık tehdidini görsel ve tanıklıklarla aktarırken, aynı zamanda savaşın yarattığı insanî dramın bordo ve gri tonlarını beyaz perdeye taşıyor. Filmde Sarıkamış cephesinden esir düşen askerlerin adaya götürülmesi süreci de ayrıntılı şekilde ele alınıyor.

Sona Hacıyeva'nın fedakarlığı:

Belgeselin anlatımında ön plana çıkan isimlerden biri, Bakü'nün tanınmış ailelerinden birine mensup Sona Hacıyeva. Filmde, Sona'nın esir Türk askerlerinin durumunu öğrendikten sonra hayatını riske atarak başlattığı insanî yardım faaliyetleri detaylandırılıyor. Adaya gizlice yiyecek, giyecek ve ilaç ulaştırma çabaları; ayrıca yüzlerce Türk subayının adadan kaçırılmasına öncülük etmesi belgeselin merkezinde yer alıyor.

Sona Hacıyeva'nın öyküsü, kişisel cesaretin kolektif dayanışmayla nasıl birleştiğini gösteren somut bir örnek olarak sunuluyor. Belgesel, bu müdahalelerin sadece yardım eylemi olmadığını, aynı zamanda iki halk arasındaki bağların korunmasına yönelik bilinçli bir dayanışma biçimi olduğunu vurguluyor.

Azerbaycan halkının gösterdiği dayanışma:

Film, Azerbaycan halkının o dönemdeki fedakârlıklarını geniş bir perspektifle ele alıyor. Anlatıda, adaya yardım ulaştırmak ve esirleri kurtarmak için organize edilen çabalar, toplumun farklı kesimlerinden gelen destek ve risk üstlenme hikâyeleriyle örülüyor. Bu bölüm, iki ülke arasındaki sarsılmaz bağların tarihsel köklerini izleyiciye hatırlatıyor.

Narginli Sona, hem bireysel kahramanlık hem de kolektif sorumluluğun bir arada işlendiği bir çalışma olarak tanımlanabilir. Belgeselin Ankara gösterimi, bu geçmiş öyküsünü günümüze taşıyarak Türk-Azerbaycan ilişkilerinde paylaşılan hafızanın ve empati pratiğinin önemine dikkat çekiyor.

1.DÜNYA SAVAŞI&#039;NDA NARGİN ADASI&#039;NDA ESİR EDİLEN TÜRK ASKERLERİNİN KAÇIRILMASINA ÖNCÜLÜK EDEN SONA...

1.DÜNYA SAVAŞI'NDA NARGİN ADASI'NDA ESİR EDİLEN TÜRK ASKERLERİNİN KAÇIRILMASINA ÖNCÜLÜK EDEN SONA HACIYEVA'NIN HİKAYESİNİ BEYAZ PERDEYE TAŞIYAN BELGESELİN ÖZEL GÖSTERİMİ, YERLİ DÜŞÜNCE DERNEĞİ'NDE YAPILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa'nın kültürel hafızası akademide masaya yatırılıyor
images

Manisa şehir tiyatrosu 20. yılında duruş ile sahnede
images

Türk edebiyatçıları Kayseri'de ortak mirası konuştu
images

Esenler film festivalinde kısa filmler 400 bin TL için yarışacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bodrumspor okullarda kök salıyor: 129 okul, 34 bin 556 öğrenci hedefi

Galatasaray Ankara'da: Eryaman'da taraftar coşkusu takımı karşıladı

Karasu'da sel evleri yıktı, eşyalar molozların altında kaldı

Ak parti ve Karabük TSO el ele: yeni yönetime hayırlı olsun ziyareti ve kalkınma gündemi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı