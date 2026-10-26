Dolar 49,7287 +0,08%
Euro 55,7360 +0,12%
Bist 11.045,44 -0,64%
Altın Gram 6.450,57 +0,67%
EUR/USD 1,1197 -0,07%
Brent Petrol 110,05 -1,48%
--°

Ali Çamlı: Kayserispor'da öncelik yenilmeme alışkanlığını korumak

Ali Çamlı, Pendikspor karşısında galibiyeti hak ettiklerini, son dakika golüyle berabere kaldıklarını ve yenilmeme alışkanlığını korumanın öncelik olduğunu belirtti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Ali Çamlı: Kayserispor'da öncelik yenilmeme alışkanlığını korumak

maçın genel değerlendirmesi:

TFF 1. Lig’de mücadele eden Kayserispor, deplasmanda Pendikspor ile oynadığı karşılaşmada 1 puanla döndü. Kulüp Başkanı Ali Çamlı, maç sonrası yaptığı açıklamada ekibin galibiyeti hak ettiğini ancak son anda yenen gol nedeniyle üç puanı kaçırdıklarını ifade etti.

Çamlı, mücadelenin çekişmeli geçtiğini vurgulayarak takımın sahada gösterdiği performansı övdü ve sonuç ne olursa olsun yenilmeme iradesinin önemine dikkat çekti.

maçın kırılma anları:

Başkanın aktardığına göre maçta önce geriye düşüldü, ardından beraberlik yakalandı ve Kayserispor öne geçti. Ancak maçın son bölümünde rakip takımın penaltı golü gelince galibiyet kaçtı. Çamlı, "Son dakikalarda gelen penaltı golü bizi üzdü, çok üzüldük" sözleriyle o anın takım üzerindeki moral etkisine işaret etti.

Bu süreç, maç içindeki ivme değişimlerinin ve kritik anlardaki kararların ne kadar belirleyici olduğunu bir kez daha gösterdi.

başkanın mesajı ve gelecek beklentisi:

Çamlı, "Kazanamadık, ama kaybetmemek de önemli" diyerek puan kayıplarına rağmen takımın ruhuna ve süregelen yenilmeme alışkanlığına vurgu yaptı. Başkan ayrıca son iki haftadaki beraberliklerin oluşturduğu puan kaybına rağmen kulübün ve teknik ekibin geleceğe dönük güvenini koruduğunu belirtti.

Ali Çamlı, net bir ifadeyle, "Takımımıza sonuna kadar güveniyoruz. Bunlar telafi edilecektir" diyerek taraftara ve camiaya moral verdi; hedefin öncelikle yenilmeme alışkanlığını sürdürmek olduğu mesajını yineledi.

Kayserispor cephesinde değerlendirmeler, alınan tek puanın üzüntüsünü taşırken takımın toparlanma ve eksikleri telafi etme iradesinin ön planda olduğu izlenimini bırakıyor.

KAYSERİSPOR KULÜP BAŞKANI ALİ ÇAMLI, PENDİKSPOR MAÇINDA GALİBİYETİ HAKETTİKLERİNİ ANCAK 1 PUANA...

KAYSERİSPOR KULÜP BAŞKANI ALİ ÇAMLI, PENDİKSPOR MAÇINDA GALİBİYETİ HAKETTİKLERİNİ ANCAK 1 PUANA RAZI OLDUKLARINI SÖYLEYEREK, "YENİLMEME ALIŞKANLIĞINI BOZMAMAK DA ÖNEMLİ" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayserispor'dan TFF başkanına nezaket ziyareti
images

Kars 36 Spor kupada Antalyaspor'u ağırlamaya hazırlanıyor
images

Mike Tyson İstanbul'a geldi: dizi projesi için havalimanında kısa açıklama
images

Manisa'nın minik judocusu Yiğit Akbulut balkanlarda ikinci oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayserispor'dan TFF başkanına nezaket ziyareti

Cizre’de 75. yıl coşkusu: imam hatip okullarının yeniden açılışı anıldı

Hemşehrileriyle sokakta buluştu, pazarda fiyatların düşmesine aracılık etti

Şehitkamil'de cumhuriyet coşkusu satranç turnuvasıyla taçlandı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026