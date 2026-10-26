Ali Çamlı: Kayserispor'da öncelik yenilmeme alışkanlığını korumak

maçın genel değerlendirmesi:

TFF 1. Lig’de mücadele eden Kayserispor, deplasmanda Pendikspor ile oynadığı karşılaşmada 1 puanla döndü. Kulüp Başkanı Ali Çamlı, maç sonrası yaptığı açıklamada ekibin galibiyeti hak ettiğini ancak son anda yenen gol nedeniyle üç puanı kaçırdıklarını ifade etti.

Çamlı, mücadelenin çekişmeli geçtiğini vurgulayarak takımın sahada gösterdiği performansı övdü ve sonuç ne olursa olsun yenilmeme iradesinin önemine dikkat çekti.

maçın kırılma anları:

Başkanın aktardığına göre maçta önce geriye düşüldü, ardından beraberlik yakalandı ve Kayserispor öne geçti. Ancak maçın son bölümünde rakip takımın penaltı golü gelince galibiyet kaçtı. Çamlı, "Son dakikalarda gelen penaltı golü bizi üzdü, çok üzüldük" sözleriyle o anın takım üzerindeki moral etkisine işaret etti.

Bu süreç, maç içindeki ivme değişimlerinin ve kritik anlardaki kararların ne kadar belirleyici olduğunu bir kez daha gösterdi.

başkanın mesajı ve gelecek beklentisi:

Çamlı, "Kazanamadık, ama kaybetmemek de önemli" diyerek puan kayıplarına rağmen takımın ruhuna ve süregelen yenilmeme alışkanlığına vurgu yaptı. Başkan ayrıca son iki haftadaki beraberliklerin oluşturduğu puan kaybına rağmen kulübün ve teknik ekibin geleceğe dönük güvenini koruduğunu belirtti.

Ali Çamlı, net bir ifadeyle, "Takımımıza sonuna kadar güveniyoruz. Bunlar telafi edilecektir" diyerek taraftara ve camiaya moral verdi; hedefin öncelikle yenilmeme alışkanlığını sürdürmek olduğu mesajını yineledi.

Kayserispor cephesinde değerlendirmeler, alınan tek puanın üzüntüsünü taşırken takımın toparlanma ve eksikleri telafi etme iradesinin ön planda olduğu izlenimini bırakıyor.

KAYSERİSPOR KULÜP BAŞKANI ALİ ÇAMLI, PENDİKSPOR MAÇINDA GALİBİYETİ HAKETTİKLERİNİ ANCAK 1 PUANA RAZI OLDUKLARINI SÖYLEYEREK, "YENİLMEME ALIŞKANLIĞINI BOZMAMAK DA ÖNEMLİ" DEDİ.