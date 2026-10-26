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Eskişehir'de gençten vetarana 50 sporcu dartta kıyasıya yarıştı

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği dart il birinciliği, 24 Ekim'de Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda yapıldı; 50 sporcu farklı yaş kategorilerinde mücadele etti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Eskişehir'de gençten vetarana 50 sporcu dartta kıyasıya yarıştı

müsabakalar hakkında kısa notlar:

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda 24 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Dart İl Birinciliği müsabakaları, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda tamamlandı. Organizasyona 50 sporcu katıldı ve minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ile veteranlar olmak üzere beş ayrı yaş kategorisinde karşılaşmalar yapıldı.

kategoriler ve katılım:

Turnuva, farklı yaş gruplarının aynı platformda rekabet etmesine olanak sağlayarak katılımcılara maç tecrübesi kazandırdı. Minikler kategorisinden veteranlara kadar gerçekleşen müsabakalarda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmaların ardından her kategoride dereye giren sporcular tebrik edildi ve organizasyonun disiplinli işleyişi vurgulandı.

yerel spor için sonuçlar ve değerlendirme:

Böylesi il birincilikleri, yerel düzeyde dart sporunun yaygınlaşması ve altyapı gelişimi açısından önem taşıyor. Organizasyonun koordinasyonunu üstlenen kurumun rolü, genç oyunculara rekabet ortamı sunma ve spor kültürünü güçlendirme açısından öne çıktı. Katılımın ve düzenlemenin sağladığı kazanımlar, ilerleyen dönemlerde benzer etkinliklerin artırılmasına zemin hazırlayabilir.

ESKİŞEHİR&#039;DE DÜZENLENEN DART MİNİKLER, YILDIZLAR, GENÇLER, BÜYÜKLER VE VETERANLAR İL BİRİNCİLİĞİ...

ESKİŞEHİR'DE DÜZENLENEN DART MİNİKLER, YILDIZLAR, GENÇLER, BÜYÜKLER VE VETERANLAR İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI, 50 SPORCUNUN KATILIMIYLA TAMAMLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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