Aliağa Petkimspor'tan deplasmanda iki galibiyet

Aliağa Petkimspor deplasmanda Tofaş'ı 74-72 yendi

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi 5. haftasında deplasmanda Tofaş ile karşılaştı ve mücadeleyi 74-72 kazandı. İzmir temsilcisi böylece üst üste ikinci deplasman galibiyetini elde ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

sezonun gidişatı:

Sezona galibiyetle başlayan Aliağa Petkimspor, ilk haftada Merkezefendi Basket'i sahasında mağlup etmişti. Takım, ardından deplasmanda Erokspor ve evinde Körfez Basket karşısında mağlubiyetler alarak iki maçlık bir düşüş yaşamıştı. Dördüncü haftada zorlu bir deplasman olan Fenerbahçe karşılaşmasından 82-77 galip ayrılan İzmir ekibi, moral buldu ve bu ivmeyi Tofaş maçına taşıdı.

maçın kırılma anları:

Karşılaşmanın yaklaşık üçte iki bölümünde Aliağa Petkimspor'un zorlandığı gözlendi; yine de son bölümde gerekli oyunu sahaya yansıtarak maçı önde tamamladılar. Maç sonrası başantrenör Orhun Ene performans ve maçın gidişatı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ene, "Kazandık ama bazı avantajlarımız da vardı. Bryce Jones çok yorgundu ve ritminde değildi. Onun skor katkısı sınırlı kaldığında Tofaş hücumda zorlanabiliyor. Bugün Gabe Brown’a da çok fazla boş atış verdik. Buna rağmen oyuncularımız sahada karakter ortaya koydu. Biz bundan daha iyi basketbol oynayabilecek bir takımız. Kısa oyuncularımız karar verme konusunda daha iyisini yapabilecek kapasitede, ancak ritimlerinde değillerdi. Yine de kazanmak için gereken oyun aklını ortaya koyduk. Üst üste iki deplasmandan galibiyetle ayrılmak bizim için çok önemli. Tofaş, bu ligin köklü ve önemli kulüplerinden biri. Fenerbahçe’nin ardından Tofaş deplasmanında da kazanmak, Aliağa için çok değerli" diyerek sözlerini noktaladı.

Bu sonuçla Aliağa Petkimspor, deplasman performansını güçlendirirken sezon içinde istikrar arayışını sürdürmeye devam ediyor. Takımın kısa süre içinde ritmini yakalayarak hem hücumda hem savunmada daha dengeli bir görüntü vermesi, ilerleyen haftalar için belirleyici olacak.

ALİAĞA PETKİMSPOR, DEPLASMAN GALİBİYETLERİNE DEVAM EDİYOR