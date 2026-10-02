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Aliağa FK Erbaaspor deplasmanında liderlik takibini sürdürecek

Aliağa FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında yarın Erbaaspor ile Erbaa İlçe Stadyumu'nda saat 15.00'te karşılaşacak; üç puan hedefi sürüyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Aliağa FK Erbaaspor deplasmanında liderlik takibini sürdürecek

maç öncesi değerlendirme

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta karşılaşmasında Aliağa FK, yarın Erbaaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka Erbaa İlçe Stadyumu'nda saat 15.00'te başlayacak ve Sakarya bölgesi hakemlerinden Levent Gümüşdere tarafından yönetilecek.

maç bilgileri:

Karşılaşma, ligde hafta içindeki puan durumu açısından belirleyici bir sınav niteliği taşıyor. Aliağa temsilcisi, şu ana kadar aldığı skorlarla üst sıralarda yer alırken ev sahibi ekip de puan tablosunda yakın bir konumda bulunuyor. Hakem ataması ve deplasman koşulları maçın akışını etkileyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

takımların durumu:

Aliağa FK, ligde 3 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucu topladığı 9 puan ile üçüncü sırada yer alıyor; İzmir temsilcisi zirve takibini sürdürmek için bu maçtan mutlak 3 puan bekliyor. Ev sahibi Erbaaspor ise 7 puanla altıncı basamakta bulunuyor ve üst üste üçüncü galibiyeti hedefleyerek hata yapmak istemiyor.

öngörüler ve kritik noktalar:

Aliağa'nın puan avantajını koruyup koruyamayacağı, Erbaaspor'un iç saha performansı ve maçın orta sahadaki mücadeleleri belirleyecek. Her iki takım için de hata kaldırmayan bir atmosfer öngörülüyor; sonuç, ligdeki dengeleri yakından etkileyecek.

ALİAĞA FK, ERBAASPOR DEPLASMANINDA

ALİAĞA FK, ERBAASPOR DEPLASMANINDA

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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