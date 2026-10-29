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Trabzonspor'da hazırlıklar başladı, gözü Gaziantep FK'da

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 10. hafta öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Thomas Reis yönetiminde Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 19:08

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Trabzonspor'da hazırlıklar başladı, gözü Gaziantep FK'da

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililer, idmana Cumhuriyet Bayramı öncesi anlamlı bir jestle başladı.

Antrenmanın içeriği:

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman programında pas ve rondo çalışmaları yer aldı; idman, dar alanda kurulan oyunlarla tamamlandı.

Cumhuriyet Bayramı ve program:

Takım, antrenman öncesinde sahada Türk bayrağı açarak Cumhuriyet Bayramını kutladı. Bordo-mavililer, Gaziantep FK karşılaşması hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacakları antrenmanla sürdürecek.

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI GAZİANTEP FK MAÇININ...

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI GAZİANTEP FK MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI. BORDO-MAVİLİLER, CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYSIYLA ANTRENMAN ÖNCESİ TÜRK BAYRAĞI AÇTI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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