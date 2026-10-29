Trabzonspor'da hazırlıklar başladı, gözü Gaziantep FK'da

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililer, idmana Cumhuriyet Bayramı öncesi anlamlı bir jestle başladı.
Antrenmanın içeriği:
Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman programında pas ve rondo çalışmaları yer aldı; idman, dar alanda kurulan oyunlarla tamamlandı.
Cumhuriyet Bayramı ve program:
Takım, antrenman öncesinde sahada Türk bayrağı açarak Cumhuriyet Bayramını kutladı. Bordo-mavililer, Gaziantep FK karşılaşması hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacakları antrenmanla sürdürecek.
TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI GAZİANTEP FK MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI. BORDO-MAVİLİLER, CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYSIYLA ANTRENMAN ÖNCESİ TÜRK BAYRAĞI AÇTI
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