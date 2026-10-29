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Sivasspor yönetimi sezon sonuna kadar Çağdaş Çavuş'la el sıkıştı

Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor, İsmet Taşdemir ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük için Çağdaş Çavuş ile sezon sonuna kadar anlaştı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 19:49

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sivasspor yönetimi sezon sonuna kadar Çağdaş Çavuş'la el sıkıştı

Sivasspor'dan resmi duyuru

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktörlük konusunda Çağdaş Çavuş ile anlaştığını resmi olarak duyurdu.

İsmet Taşdemir dönemi sona erdi:

Kırmızı-beyazlı kulüp, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yolların ayrılmasının ardından yeni bir yapılanmaya gitti ve sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere Çağdaş Çavuş ile el sıkıştı.

Anlaşmanın detayları ve kulüp açıklaması:

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Çağdaş Çavuş’a Sivasspor’umuzdaki görevinde başarılar diler, anlaşmanın kulübümüz için hayırlı olmasını temenni ederiz".

SİVASSPOR TEKNİK DİREKTÖRLÜK KONUSUNDA ÇAĞDAŞ ÇAVUŞ İLE ANLAŞTIĞINI DUYURDU.

SİVASSPOR TEKNİK DİREKTÖRLÜK KONUSUNDA ÇAĞDAŞ ÇAVUŞ İLE ANLAŞTIĞINI DUYURDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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