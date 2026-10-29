Galatasaray Konya'da taraftar tezahüratları eşliğinde kampa girdi

kafile havalimanında tezahüratlarla karşılandı:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında Konyaspor ile yarın oynanacak karşılaşma için Konya'ya ulaştı. Kafileyi taşıyan uçak Konya Havalimanı'na inerken, bir grup taraftar gelişi tezahüratlarla bekledi.

Sarı-kırmızılılar, inişin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından çıkış yaptı. Bu sırada taraftarlar teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara tezahüratlar yaptı; kafile daha sonra maç saatine kadar konaklayacağı otele hareket etti.

kamp kadrosu:

Galatasaray’ın, Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Davinson Sanchez, İsmail Jakobs, Eren Elmalı, Wilfred Singo, El Chadaille Bitshiabu, Lesley Ugochukwu, Mario Lemina, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Leroy Sane, Rafel Leao, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül ve Victor Osimhen.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇINDA KONYASPOR İLE YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇ İÇİN KONYA'YA GELDİ.