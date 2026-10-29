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Galatasaray Konya'da taraftar tezahüratları eşliğinde kampa girdi

Galatasaray, Süper Lig 10. hafta maçı için Konya'ya geldi; havalimanında taraftar tezahüratlarıyla karşılandı ve güvenlik eşliğinde otele geçti.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 19:19

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray Konya'da taraftar tezahüratları eşliğinde kampa girdi

kafile havalimanında tezahüratlarla karşılandı:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında Konyaspor ile yarın oynanacak karşılaşma için Konya'ya ulaştı. Kafileyi taşıyan uçak Konya Havalimanı'na inerken, bir grup taraftar gelişi tezahüratlarla bekledi.

Sarı-kırmızılılar, inişin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından çıkış yaptı. Bu sırada taraftarlar teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara tezahüratlar yaptı; kafile daha sonra maç saatine kadar konaklayacağı otele hareket etti.

kamp kadrosu:

Galatasaray’ın, Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Davinson Sanchez, İsmail Jakobs, Eren Elmalı, Wilfred Singo, El Chadaille Bitshiabu, Lesley Ugochukwu, Mario Lemina, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Leroy Sane, Rafel Leao, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül ve Victor Osimhen.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇINDA KONYASPOR İLE YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇ...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇINDA KONYASPOR İLE YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇ İÇİN KONYA'YA GELDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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