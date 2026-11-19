maçta galibiyet döndü:

Aliağa FK, teknik direktör Erkan Sözeri yönetimindeki ilk maçında sahasında Sebat Spor'u 2-0 mağlup ederek takımın 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

sezonun kısa özeti:

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona Namet Ateş yönetiminde iyi başlayan İzmir temsilcisi, ilk 8 haftada 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Ancak sonraki üç karşılaşmada alınan 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet, ekipte önemli puan kayıplarına yol açtı.

teknik direktör değişimi ve ilk sınav:

Bu sonuçların ardından kulüp yönetimi, Namet Ateş ile yollarını ayırarak takımın başına Erkan Sözeri'yi getirdi. Deneyimli teknik adamın ilk sınavı olan Sebat Spor karşılaşmasında Aliağa FK sahadan galibiyetle ayrıldı.

sonraki hafta programı:

Aliağa FK, bir sonraki lig maçını 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor karşısında oynayacak. Sözeri yönetimindeki ekip için bu maç, seriyi sürdürme ve eksilen puanları telafi etme fırsatı olacak.

ALİAĞA FK, TEKNİK DİREKTÖR ERKAN SÖZERİ YÖNETİMİNDEKİ İLK MAÇINDA SAHASINDA SEBAT SPOR'U 2-0 MAĞLUP EDEREK 3 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİNE SON VERDİ.