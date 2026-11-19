Yeni dönem ve hedefler:

Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor, teknik yapılanmada değişikliğe giderek başantrenörlük görevine Caner Doğançay'ı getirdi. Düzenlenen imza töreniyle resmen göreve başlayan Doğançay, kırmızı-beyazlı ekibin başında ikinci yarı için hazırlanacak.

Kulüp Başkanı Bülent Kanik, törende voleybol branşında yeni bir sürece girdiklerini ve yapılan değişikliğin lig tecrübesi olan bir isimle yapıldığını vurguladı. Kanik, Doğançay'ın bilgi ve tecrübesinin takıma katkı sağlayacağına inandığını belirtti ve ikinci yarıda daha iyi bir performans beklediklerini söyledi.

Doğançay'ın hedefleri ve çalışma planı:

Yeni başantrenör Caner Doğançay, takımın potansiyeline güvendiğini ifade ederek öncelikli hedefin ligi mümkün olan en iyi yerde tamamlamak olduğunu açıkladı. Doğançay, ikinci yarıda üst sıralar için mücadele etmeyi planladıklarını ve aynı zamanda yeni sezon için hedefleri olan bir kadro oluşturmak üzere çalışacaklarını aktardı.

Doğançay, takım içinde verimli bir çalışma ortamı kurarak Yunusemre Belediyespor'u hedeflerine taşımayı amaçladıklarını belirtti. Teknik ekip ile uyum ve maç içi gelişim odaklı antrenmanların öncelik olacağı ifade edildi.

Geçmiş başarılar ve beklentiler:

Voleybol kariyerinde önemli başarılara imza atan Doğançay, daha önce Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde görev yaptı. Burada üç kez Bölgesel Lig şampiyonluğu yaşayan Doğançay, Kadınlar 2. Lig'deki ilk sezonunda çeyrek final, ikinci sezonunda ise şampiyonluk elde etti. Aynı kulüpte 1. Lig döneminde sportif direktörlük görevinde de bulundu.

Yunusemre yönetimi ve teknik ekip, Doğançay'ın saha içi deneyimi ve yöneticilik tecrübesinin takımda kısa vadede performans artışı sağlayacağı görüşünde. Kulüp, mevcut kadroyu geliştirmek ve ligde istenen konuma yükselmek için önümüzdeki dönemde daha yoğun bir çalışma programı uygulamayı planlıyor.

KADINLAR VOLEYBOL 2. LİGİ'NDE MÜCADELE EDEN YUNUSEMRE BELEDİYESPOR, BAŞANTRENÖRLÜK GÖREVİNE CANER DOĞANÇAY'I (SAĞDAKİ) GETİRDİ.