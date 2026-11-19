Ümraniye'de 'Teneffüs' ara tatil programı:

Ümraniye Belediyesi, çocukların ara tatillerini verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla 'Teneffüs: Derse Mola, Enerjiyi Depola' sloganıyla bir program hazırladı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler, Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri'nde ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor ve 6-12 yaş arasındaki çocuklara açık.

programda neler var:

Programda geleneksel çocuk oyunlarından koordinasyon ve denge çalışmaları ile takım oyunlarına kadar geniş bir etkinlik yelpazesi bulunuyor. Çocuklar, sportif faaliyetler, eğlenceli yarışmalar ve hareket odaklı oyunlarla fiziksel becerilerini geliştirirken; atölye çalışmaları ve sinema gösterimleri sayesinde hayal güçlerini ve ilgi alanlarını keşfetme imkânı buluyor. Etkinlikler, hem bireysel hem de takım çalışmasına dayalı aktivitelerle planlanıyor.

sosyal ve fiziksel gelişime katkısı:

Programın amacı yalnızca çocukları meşgul etmek değil; aynı zamanda onların paylaşma, yardımlaşma, arkadaşlık, saygı ve takım ruhu gibi sosyal becerilerini güçlendirmek olarak tanımlanıyor. Her katılımcının aktif olması teşvik edilerek birlikte hareket etmenin, ortak hedefler doğrultusunda çaba göstermenin önemi uygulamalı olarak öğretiliyor. Sportif etkinliklerde fair-play anlayışına da özel önem veriliyor.

Ümraniye Belediyesi, bu tür çalışmalarla çocukların hem fiziksel hem zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı, sağlıklı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmelerine destek olmayı hedefliyor. Belediye, çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve serbest zamanlarını verimli değerlendirmeleri için benzer etkinlikleri sürdürecek.

ÜMRANİYE’DE ÇOCUKLAR ARA TATİLİN KEYFİNİ TENEFFÜS PROGRAMIYLA ÇIKARIYOR